El presidente de la Asociación de residenciales, Sabino Montenegro, dijo que hay unos 200 residenciales que están en las mismas condiciones que el denunciado e insistió en que se debe generar un ahorro mensual para que las personas puedan acceder a un lugar adecuado en la vejez.
Asociación de residenciales afirma que hay 2 mil personas que están en condiciones iguales o peores al de La Unión
Con respecto a la cantidad de residenciales Montenegro afirmó que cerca de 1200 no están habilitados, y que de ellos entre 200 y 300 son los que están en peores condiciones.
Con respecto a la cantidad de residenciales Montenegro afirmó que cerca de 1200 no están habilitados, y que de ellos entre 200 y 300 están en las mismas condiciones o peores que el residencial denunciado este sábado. Desde la asociación estiman que son cerca de 2 mil personas que están en ellos.
Agregó que hay denuncias pero que "son miles de personas que habría que trasladar a un residencial habilitado, se necesitan $50 mil por persona para que esas personas ingresen a un residencial habilitado".
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