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Asociación de residenciales afirma que hay 2 mil personas que están en condiciones iguales o peores al de La Unión

Con respecto a la cantidad de residenciales Montenegro afirmó que cerca de 1200 no están habilitados, y que de ellos entre 200 y 300 son los que están en peores condiciones.

asociacion residenciales

El presidente de la Asociación de residenciales, Sabino Montenegro, dijo que hay unos 200 residenciales que están en las mismas condiciones que el denunciado e insistió en que se debe generar un ahorro mensual para que las personas puedan acceder a un lugar adecuado en la vejez.

Con respecto a la cantidad de residenciales Montenegro afirmó que cerca de 1200 no están habilitados, y que de ellos entre 200 y 300 están en las mismas condiciones o peores que el residencial denunciado este sábado. Desde la asociación estiman que son cerca de 2 mil personas que están en ellos.

Agregó que hay denuncias pero que "son miles de personas que habría que trasladar a un residencial habilitado, se necesitan $50 mil por persona para que esas personas ingresen a un residencial habilitado".

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