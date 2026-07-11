Asociación de residenciales afirma que hay 2 mil personas que están en condiciones iguales o peores al de La Unión

El presidente de la Asociación de residenciales, Sabino Montenegro, dijo que hay unos 200 residenciales que están en las mismas condiciones que el denunciado e insistió en que se debe generar un ahorro mensual para que las personas puedan acceder a un lugar adecuado en la vejez.

Con respecto a la cantidad de residenciales Montenegro afirmó que cerca de 1200 no están habilitados, y que de ellos entre 200 y 300 están en las mismas condiciones o peores que el residencial denunciado este sábado. Desde la asociación estiman que son cerca de 2 mil personas que están en ellos.

Agregó que hay denuncias pero que "son miles de personas que habría que trasladar a un residencial habilitado, se necesitan $50 mil por persona para que esas personas ingresen a un residencial habilitado".

Residencial clandestino; El presidente de la Asociación de residenciales, Sabino Montenegro, explicó que hay al menos 200 que están en las mismas condiciones que el residencial denunciado en el barrio La Unión. @eugescogna pic.twitter.com/F0FJfWwEKI — Subrayado (@Subrayado) July 11, 2026

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