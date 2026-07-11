Hombre apareció calcinado en vehículo; investigan posible vínculo con persona desaparecida

El jefe de Policía de Soriano, Luis Rodríguez, informó sobre una investigación que podría vincular a una persona denunciada como desaparecida con el hallazgo de un hombre calcinado en un automóvil incendiado, que apareció en las últimas horas en San José, en el empalme de rutas 3 y 11.

En la madrugada del viernes una persona se presentó en un centro de salud de Cardona alertando que, en las inmediaciones del tanque de OSE de esa ciudad, había un hombre herido de arma de fuego. Personal policial concurrió al lugar, pero no encontró a nadie. Había un vehículo que al chequearse no estaba con requisitoria y fue el que apareció posteriormente incendiado en San José.

Más tarde, una mujer oriunda del departamento de Flores se comunicó con la Policía para denunciar que su hermano había sido herido de bala y que presuntamente se encontraba internado en un centro asistencial de la zona. Sin embargo, las averiguaciones realizadas por los efectivos no permitieron confirmar esa información.

Posteriormente, sobre la medianoche, la Policía tomó conocimiento del hallazgo de un automóvil incendiado en San José y las pistas indican que los hechos estarían relacionados.

La Fiscalía dispuso una serie de actuaciones periciales, entre ellas la inspección técnica del vehículo, la autopsia del cuerpo y un examen de ADN, con el objetivo de establecer la identidad de la víctima y determinar si se trata de la persona denunciada como ausente.

Rodríguez informó además que el hombre denunciado como desaparecido posee antecedentes penales por suministro de estupefacientes y que la vivienda en la que estaba en Cardona, había sido allanada anteriormente, por funcionar como una boca de venta de drogas.