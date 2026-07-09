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Tragedia

Tres jóvenes murieron en un siniestro de tránsito en Toledo; fueron chocados por otro auto y colisionaron con un ómnibus

El conductor del auto que los impactó dio positivo en el test de alcoholemia con 2.4 g/l. Los jóvenes fallecidos tenían 20, 25 y 28 años.

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Tres jóvenes de 20, 25 y 28 años fallecieron en un siniestro de tránsito ocurrido a las 21.00 horas de este jueves en Ruta 6 a la altura del km 24,900.

El conductor del auto que los impactó, de 56 años, se fue del lugar a pie pero fue detenido: el test de alcoholemia dio positivo con 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre.

El vehículo en el que se trasladaban los jóvenes circulaba por Ruta 6 de oeste a este cuando fue impactado por el auto que pretendió cruzar la ruta.

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Informa Policía Caminera que a raíz del impacto, el primer auto colisionó frontalmente con un ómnibus y fallecieron sus ocupantes.

Según informaron fuentes policiales a Subrayado, el auto que quiso cruzar la ruta lo hizo con luz roja y su conductor descendió del vehículo y abandonó la escena. Minutos después fue detenido.

Los jóvenes iban a un partido de fútbol y tenían relación de parentesco.

El ómnibus que participó del siniestro pertenece a la empresa Cromin y se desplazaba desde Minas hacia Montevideo con 16 pasajeros. Todos los ocupantes resultaron ilesos. El conductor sufrió lesiones leves y fue dado de alta en el lugar, informa Policía Caminera.

La fiscal del caso es la Dra. Gabriela Yanieri.

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