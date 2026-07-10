Fue imputado por homicidio culposo con resultado de tres muertes el conductor que generó un choque múltiple en Toledo e intentó fugar del lugar a pie.
Imputaron por homicidio culposo al conductor alcoholizado que causó tres muertes en Toledo; deberá usar tobillera
El conductor imputado intentó fugar a pie de la escena del hecho. Antes, causó el siniestro al cruzar en rojo e impactar contra el auto que luego chocó a un ómnibus, causando las muertes.
La fiscal del caso, Gabriela Yanieri, pidió medida cautelar de prisión preventiva, pero la Justicia no accedió, y deberá aguardar la investigación con prisión domiciliaria y tobillera.
Tres jóvenes de 20, 25 y 28 años fallecieron en el siniestro de tránsito ocurrido a las 21.00 horas de este jueves en Ruta 6 a la altura del km 24,900.
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El conductor del auto que los impactó, de 56 años, se fue del lugar a pie pero fue detenido: el test de alcoholemia dio positivo con 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre.
El siniestro.
El vehículo en el que se trasladaban los jóvenes circulaba por Ruta 6 de oeste a este cuando fue impactado por el auto que pretendió cruzar la ruta.
Informó Policía Caminera que a raíz del impacto, el primer auto colisionó frontalmente con un ómnibus y fallecieron sus ocupantes.
Según informaron fuentes policiales a Subrayado, el auto que quiso cruzar la ruta lo hizo con luz roja y su conductor de 56 años descendió del vehículo y abandonó la escena. Minutos después fue detenido.
Los jóvenes iban a un partido de fútbol y tenían relación de parentesco.
El ómnibus que participó del siniestro pertenece a la empresa Cromin y se desplazaba desde Minas hacia Montevideo con 16 pasajeros. Todos los ocupantes resultaron ilesos. El conductor sufrió lesiones leves y fue dado de alta en el lugar, informa Policía Caminera.
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