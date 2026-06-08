Delincuente de 18 años fue a prisión por matar a un joven dentro de una boca de drogas en Maldonado

Foto: Subrayado. Policía en la escena del homicidio en Maldonado.

La Justicia condenó con 10 años de prisión a un joven de 18 años por el homicidio de un joven de 26 cometido el pasado 1.° de junio en la ciudad de Maldonado. El crimen ocurrió en una boca de venta de drogas ubicada en Roque Masetti casi Simón del Pino, frente al predio donde se realiza la feria vecinal cada domingo.

La víctima, que tenía varios antecedentes penales, recibió tres disparos de arma de fuego. Dentro de la vivienda fue incautada una escopeta, aunque no estaría relacionada con el ataque.

La investigación llevó a los policías a allanar este sábado una vivienda ubicada en el barrio lindero, sobre la calle Manuel Meléndez. Allí detuvieron al principal sospechoso: el ahora condenado. Durante el procedimiento incautaron elementos de interés para la investigación, entre ellos, dinero y una balanza de precisión.

Este domingo, el detenido —que no tenía antecedentes— fue condenado por el Juzgado Letrado de 4.° Turno de Maldonado.