RECIBÍ EL NEWSLETTER
Diez años de cárcel

Delincuente de 18 años fue a prisión por matar a un joven dentro de una boca de drogas en Maldonado

El homicidio ocurrió hace una semana. El homicida, de 18 años, fue enviado a la cárcel por 10 años.

Foto: Subrayado. Policía en la escena del homicidio en Maldonado.

Foto: Subrayado. Policía en la escena del homicidio en Maldonado.

La Justicia condenó con 10 años de prisión a un joven de 18 años por el homicidio de un joven de 26 cometido el pasado 1.° de junio en la ciudad de Maldonado. El crimen ocurrió en una boca de venta de drogas ubicada en Roque Masetti casi Simón del Pino, frente al predio donde se realiza la feria vecinal cada domingo.

La investigación llevó a los policías a allanar este sábado una vivienda ubicada en el barrio lindero, sobre la calle Manuel Meléndez. Allí detuvieron al principal sospechoso: el ahora condenado. Durante el procedimiento incautaron elementos de interés para la investigación, entre ellos, dinero y una balanza de precisión.

intenso tiroteo contra una casa en manga: video es viral pero victimas no hicieron denuncia
Seguí leyendo

Intenso tiroteo contra una casa en Manga: video es viral pero víctimas no hicieron denuncia

Este domingo, el detenido —que no tenía antecedentes— fue condenado por el Juzgado Letrado de 4.° Turno de Maldonado.

Temas de la nota

Lo más visto

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
NOVENA EDICIÓN

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA

La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
Internacionales

La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
10 DE OCTUBRE

Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales

Las fotos de la semana 1-8 de enero 2019

Te puede interesar

Movilización de camioneros y productores en varias rutas nacionales. Foto: Policía Caminera.
Demoras en los accesos a Montevideo

Movilización de camioneros y productores en varias rutas nacionales "contra la suba de combustibles" y la guía de carga
Intenso tiroteo contra una casa en Manga: video es viral pero víctimas no hicieron denuncia video
Ataque a tiros

Intenso tiroteo contra una casa en Manga: video es viral pero víctimas no hicieron denuncia
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena de la rapiña en Nuevo Ellauri. video
Montevideo

Rapiñaron a un policía uniformado en Nuevo Ellauri: lo balearon y le robaron el arma

Dejá tu comentario