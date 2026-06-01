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PRESENTABA 3 DISPAROS

Policía de Maldonado investiga el homicidio de un joven ocurrido en vivienda utilizada como boca de venta de drogas

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que el joven presentaba tres disparos de arma de fuego; el crimen ocurrió en la zona del predio ferial.

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La Policía de Maldonado trabaja en la escena de un homicidio ocurrido en este lunes en la zona del predio ferial.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que el fallecido es un joven de 25 años que contaba con antecedentes penales; presentaba tres disparos de arma de fuego. Además, encontraron una escopeta que no estaría vinculada al homicidio.

El crimen tuvo lugar en una vivienda abandonada ubicada en Roque Massetti entre avenida de Los Gauchos y Simón del Pino, que era utilizada como boca de venta de drogas.

capturaron al kane, importante delincuente de maldonado que vivia en un bunker televigilado y tenia un arsenal
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Capturaron al Kane, importante delincuente de Maldonado que vivía en un búnker televigilado y tenía un arsenal

Al momento no hay personas detenidas.

La Policía analiza las cámaras de videovigilancia del lugar para dar con los responsables.

Trabaja personal de la Jefatura de Policía y la Fiscalía.

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