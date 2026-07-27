Justicia confirmó cifras de Conexión Ganadera; este viernes declara Daniela Cabral y Fiscalía pedirá ampliar imputación

La Justicia ratificó los datos finales de lo que se considera una de las mayores estafas del país. Conexión Ganadera muestra un pasivo de 387 millones de dólares y un activo de 115 millones de dólares.

La investigación cuenta con tres personas acusadas. Los tres son socios directores, mientras que el cuarto se suicidó antes de que la crisis de Conexión se hiciera pública.

Además de esta investigación penal, hay otro proceso en el ámbito concursal que se ocupa de la liquidación de la empresa.

El interventor del concurso, Alfredo Ciavattone, presentó al juez Leonardo Méndez los datos que respaldan el pasivo. La relación entre el activo y el pasivo es de 29,8%, lo que hace que sea muy probable que muchos de los créditos no sean recuperables.

"Se confirmaron los números que ya manejábamos los abogados, en cuanto a que hay un activo de 115 millones de dólares, pero de esos 115 millones de dólares, solamente un 19% es lo que es realizable, cobrable. Estamos hablando de unos 20 millones de dólares que es el crédito que tiene Conexión Ganadera contra Gustavo Basso y lo que se desprende del concurso de la herencia del fallecido", indicó Juan Pablo Decia, abogado de algunos de los damnificados.

Además, se conoció recientemente que la Justicia concursal rechazó la verificación de los créditos solicitados por la Dirección General Impositiva (DGI). La DGI quería recaudar alrededor de 7,5 millones de dólares por retenciones de impuestos a las ganancias de las personas físicas, incluyendo multas y recargos sobre los ingresos de los inversores que fueron estafados.

El interventor estableció que no había fundamentos legales para el cobro de impuestos por retenciones.

"Del ganado que se vendió, la sindicatura hizo un resguardo de unos 15 millones de dólares, para pagar créditos de acreedores que no se adhirieron al acuerdo, para pagar créditos de acreedores privilegiados, con privilegio especial y general, y para pagar un crédito de la DGI que había insinuado unos 7 millones y medio de dólares. En principio, la sindicatura entendió que no corresponde que ingrese la DGI en el concurso, por entender que no se configuró el hecho generador del tributo que reclama la DGI. La DGI naturalmente va a impugnar esa exclusión y en definitiva será la Justicia la que determine si ese crédito entra al concurso o no", explicó al respecto.

Decia también informó que el viernes vuelve a declarar Daniela Cabral, la viuda de Gustavo Basso, que está en prisión domiciliaria. Fiscalía pedirá ampliar su imputación.

"A ella se le vence la medida cautelar de arresto domiciliario el 13 de agosto. Se le va a pedir una nueva imputación. Se le va a ampliar la imputación por otros delitos, punto de partida de una denuncia que presentó el Banco Republica. Ella contrajo un préstamo de arriba de 1 millón cien mil dólares, garantizándolo con ganado que no existe. A la luz de lo que presentó la sindicatura, quedó claro que Daniela Cabral, persona física, le debe 15 millones de dólares a Conexión Ganadera, que equivalen a 29 mil cabezas de ganado que ella debía tener como tomadora externa y no tiene un solo animal", dijo Decia.