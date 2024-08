Delgado reclamó a Orsi que participe en debates y dijo que la honestidad no hay que proclamarla, hay que hacerla

En Soriano, la fórmula del Partido Nacional participó del Congreso nacional de jóvenes. Allí Álvaro Delgado fue consultado sobre el discurso que dio más temprano Yamandú Orsi, donde destacó el valor de la honestidad en el gobierno. El candidato del Partido Nacional dijo que “la honestidad es un valor en sí mismo, no hay que proclamarlo hay que hacerlo”.

Consultada sobre los dichos de Orsi, Valeria Ripoll afirmó que “me imagino que estaría refiriéndose a que si son gobierno no les vuelva a pasar todo lo que les pasó durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Si algo caracterizado a los gobiernos al Frente Amplio son los casos de corrupción, son los miembros del gobierno procesados. El suceso y creo que la crisis institucional que tuvo nuestro país en los últimos años, la única, fue cuando tuvo que renunciar un vicepresidente y fue procesado. O sea que me imagino que si en su Convención están haciendo autocrítica me parece que es lo necesario y que obviamente estamos de acuerdo que ese tiene que ser el perfil de del gobierno de la misma forma que ha sido el perfil de nuestro gobierno”.