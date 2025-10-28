RECIBÍ EL NEWSLETTER

Defensoría del Vecino trabaja en más de 15 casos de acumuladores en Montevideo

Este martes hubo un conversatorio en organizado por la Defensoría del Vecino. Desde la IMM explicaron cómo proceden en casos de Diógenes.

DIOGENES-MONTEVIDEO

Se desarrolló un conversatorio sobre el síndrome de Diógenes organizado por la Defensoría del Vecino de Montevideo. Actualmente están trabajando con entre "15 y 20 asuntos en distintas zonas" de la capital, indicó Daniel Arbulo, desde la Defensoría.

Explicó que "tiene una afectación bastante importante en muchos barrios de Montevideo. Recibimos cotidianamente planteos de vecinos y vecinas que lo que plantean es que en su entorno hay personas -en general son personas mayores, con perfil solitario- que lo que hacen es ir acumulando materiales".

En el diógenes, la acumulación de materiales pasa a ser "compulsiva" y "es una dolencia de salud mental". Pero pasa a ser un problema de convivencia cuando "ataca a la salubridad y al descanso en otras zonas, en otros apartamentos o casas linderas".

banco central presento moneda conmemorativa por los 200 anos de la declaratoria de la independencia
Seguí leyendo

Banco Central presentó moneda conmemorativa por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia

Silvana González, del Servicio de Salubridad de la Intendencia de Montevideo, explicó como trabajan a nivel departamental con estos temas y la diferencia a la hora de atender un caso de Diógenes, para lo que se requiere primero un diagnóstico de un profesional de salud mental.

"Vemos diferentes tipos de acumuladores, algunos por cuestiones de consumo, algunos por temas de Diógenes, que ya están diagnosticados, algunos por cuestiones hasta de forma de vida, gente que usa ese mecanismo para la venta de determinadas cosas que terminan generando acumulaciones. Y es diferente las realidades según los lugares donde nosotros trabajemos", sostuvo.

IMM DIOGENES

Temas de la nota

Lo más visto

video
29 DE OCTUBRE

Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
tenía 25 años

Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000

Te puede interesar

Orsi consideró difícil que Cardama pueda renovar la garantía y todas las posibilidades están abiertas del contrato video
"TODOS LOS CAMINOS ESTÁN", DIJO

Orsi consideró "difícil" que Cardama pueda renovar la garantía y "todas las posibilidades están abiertas" del contrato
Me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió; Orsi respondió a dichos de Lacalle Pou sobre Cardama video
DENUNCIA POR CARDAMA

"Me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió"; Orsi respondió a dichos de Lacalle Pou sobre Cardama
Alejandro Machado es el fiscal que llevará el caso Cardama, tras abstención de Sandra Fleitas
FISCAL DE DELITOS ECONÓMICOS Y COMPLEJOS

Alejandro Machado es el fiscal que llevará el caso Cardama, tras abstención de Sandra Fleitas

Dejá tu comentario