Defensoría del Vecino trabaja en más de 15 casos de acumuladores en Montevideo

Se desarrolló un conversatorio sobre el síndrome de Diógenes organizado por la Defensoría del Vecino de Montevideo . Actualmente están trabajando con entre "15 y 20 asuntos en distintas zonas" de la capital, indicó Daniel Arbulo, desde la Defensoría.

Explicó que "tiene una afectación bastante importante en muchos barrios de Montevideo. Recibimos cotidianamente planteos de vecinos y vecinas que lo que plantean es que en su entorno hay personas -en general son personas mayores, con perfil solitario- que lo que hacen es ir acumulando materiales".

En el diógenes, la acumulación de materiales pasa a ser "compulsiva" y "es una dolencia de salud mental". Pero pasa a ser un problema de convivencia cuando "ataca a la salubridad y al descanso en otras zonas, en otros apartamentos o casas linderas".

Silvana González, del Servicio de Salubridad de la Intendencia de Montevideo, explicó como trabajan a nivel departamental con estos temas y la diferencia a la hora de atender un caso de Diógenes, para lo que se requiere primero un diagnóstico de un profesional de salud mental.

"Vemos diferentes tipos de acumuladores, algunos por cuestiones de consumo, algunos por temas de Diógenes, que ya están diagnosticados, algunos por cuestiones hasta de forma de vida, gente que usa ese mecanismo para la venta de determinadas cosas que terminan generando acumulaciones. Y es diferente las realidades según los lugares donde nosotros trabajemos", sostuvo.