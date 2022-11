Defensa del policía condenado en caso Santiago Cor impugnará resolución de Apelaciones

"Sin perjuicio de que la condena es por un homicidio culposo, imprudente, y que no tiene previsto ni siquiera un solo día de cárcel. Igual nosotros creemos que no tiene ninguna responsabilidad y que esta condena no corresponde, y que aparte de la condena penal, también le reportaría perder el trabajo y cosas que no estamos dispuestos a que ocurran porque el funcionario obró bien", afirmó Ojeda.