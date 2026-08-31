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Declara ante Fiscalía un cuarto detenido en el marco de la investigación por la rapiña al Banco República de Pando

Por este caso hay tres personas imputadas, una de estas era quien conducía el auto de alta gama en el que fugaron los delincuentes que cometieron la rapiña.

Sucursal del BROU de Pando. Foto: Subrayado.

Sucursal del BROU de Pando. Foto: Subrayado.

Hay un nuevo detenido por el robo al Banco República (BROU) de Pando. Declara por estas horas ante Fiscalía para determinar su vinculación con los hechos.

fue imputado por encubrimiento el tercer detenido por el asalto al banco republica de pando
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Fue imputado por encubrimiento el tercer detenido por el asalto al Banco República de Pando

El caso

El robo al Banco República ocurrió el pasado 24 de agosto. Cuatro delincuentes con escopetas y armas 9mm ingresaron a la sucursal de Pando y luego se dieron a la fuga en un auto de alta gama (donde los esperaba el quinto delincuente) que luego chocaron y abandonaron en Barros Blancos. Finalmente le robaron la camioneta a un conductor que justo pasaba por el lugar, y escaparon.

Los delincuentes se llevaron 10 millones de pesos, 70 mil dólares y 90 mil euros. En dólares, el robo asciende a cerca de 420.000, según el tipo de cambio.

En el asalto, que duró poco más de un minuto, los delincuentes golpearon a un guardia de seguridad y le quitaron su arma de fuego.

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