Hay un nuevo detenido por el robo al Banco República (BROU) de Pando. Declara por estas horas ante Fiscalía para determinar su vinculación con los hechos.
Declara ante Fiscalía un cuarto detenido en el marco de la investigación por la rapiña al Banco República de Pando
Por este caso hay tres personas imputadas, una de estas era quien conducía el auto de alta gama en el que fugaron los delincuentes que cometieron la rapiña.
Por este caso, el viernes fueron imputados dos hombres, de 43 y 45 años. El primero, por la rapiña, entre otros delitos, era el conductor del auto de alta gama en el que fugaron. El otro fue imputado por armas que tenía cuando lo detuvieron en el marco de la investigación. Otro, de 43 años, fue imputado el sábado por encubrimiento.
Además, hay pedido de colaboración del Ministerio del Interior para dar con otros dos delincuentes que participaron del robo, uno de ellos iba a cara descubierta. Son Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, y a Paul Alexander Cosella Cabrera, de 32 años.
Fue imputado por encubrimiento el tercer detenido por el asalto al Banco República de Pando
El caso
El robo al Banco República ocurrió el pasado 24 de agosto. Cuatro delincuentes con escopetas y armas 9mm ingresaron a la sucursal de Pando y luego se dieron a la fuga en un auto de alta gama (donde los esperaba el quinto delincuente) que luego chocaron y abandonaron en Barros Blancos. Finalmente le robaron la camioneta a un conductor que justo pasaba por el lugar, y escaparon.
Los delincuentes se llevaron 10 millones de pesos, 70 mil dólares y 90 mil euros. En dólares, el robo asciende a cerca de 420.000, según el tipo de cambio.
En el asalto, que duró poco más de un minuto, los delincuentes golpearon a un guardia de seguridad y le quitaron su arma de fuego.
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