Cinco personas resultaron heridas de bala en Villa Española y fueron trasladadas hasta el Hospital Pasteur, donde una pasó a block quirúrgico. El jefe de Policía de Montevideo señaló que en principio no hay vínculo con el partido del clásico.
Dispararon desde un auto hacia una casa y dejaron cinco heridos que fueron derivados al Pasteur
"Todo indicaría que no tiene que ver con este partido sino con un conflicto criminal", remarcó el jefe de Policía de Montevideo. Uno está requerido por homicidio.
"Lo que sabemos es que es una casa, donde habría pasado un vehículo y disparado hacia las personas que estaban allí. Hay cinco heridos en este momento, en el Hospital Pasteur. Lo que sí vemos es que la familia que está allí tiene camiseta de Nacional, de Cerro, de Peñarol. Entendemos que es producto de otra situación. Uno de los heridos estaba requerido por la división de homicidios de la Policía", aseguró el jefe.
"Todo indicaría que no tiene que ver con este partido sino con un conflicto criminal", remarcó.
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