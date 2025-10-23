RECIBÍ EL NEWSLETTER
presidente de asse

"Danza no incumple con la normativa y puede seguir", ratifica Alejandro Sánchez tras pedido de renuncia de la oposición

"La oposición está en todo su derecho de plantear lo que entienda pertinente; el presidente ha sido claro: el señor Álvaro Danza no incumple con la normativa", respondió el secretario de Presidencia a la oposición.

Foto: FocoUy. Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, ratificó la postura del gobierno sobre Álvaro Danza, el presidente de ASSE: "No incumple con la normativa y puede seguir cumpliendo funciones".

"La oposición está en todo su derecho de plantear lo que entienda pertinente y de solicitar las respuestas que quiera en el Parlamento. El presidente (Yamandú Orsi) ha sido claro: el señor Danza no incumple la normativa y puede seguir cumpliendo funciones", expresó este jueves, un día después de que la oposición volvió a pedir la renuncia del jerarca.

Foto: Subrayado. Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia.
Seguí leyendo

"No hay política menor, intentaron estafar al Estado", dice Alejandro Sánchez tras lamentar dichos de García

"Vamos a exigir que destituyan al presidente de ASSE", dijo Martín Lema, senador blanco, en una conferencia de prensa acompañado por parlamentarios de su partido, así como del Partido Colorado y del Partido Independiente. "Directamente se lo vamos a solicitar al presidente de la República y a la ministra de Salud Pública, porque tienen que dar señales claras", agregó.

Para la oposición "hay incompatibilidades morales, éticas y jurídicas que afecta directamente a los usuarios de ASSE y a la atención, y también genera complicaciones en el sistema de salud en general".

Sánchez apuntó: "Si se piden las explicaciones se darán oportunamente, por parte de Danza o de la ministra (Cristina Lústemberg). El Poder Ejecutivo tiene claro que hay un informe jurídico que avala que las tareas que Danza realiza no son incompatibles con su cargo de presidente de ASSE y esa es la posición del Poder Ejecutivo".

Temas de la nota

Lo más visto

video
MERCADO EXTERNO

Presidente de INAC sobre carne devuelta por China: "El problema es si eso genera posibles desprestigios de Uruguay"
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía
en la aguada

Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros
canelones

Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas
ANOCHE EN PARQUE RODÓ

Cámara de tránsito registró el grave siniestro de tránsito con una camioneta en la rambla y Sarmiento

Te puede interesar

Mario Cardama, cuando firma el contrato con el Ministerio de Defensa de Uruguay, en diciembre de 2023. video
DIJO QUE BUSCARÁ HABLAR CON PRESIDENCIA

Mario Cardama asegura que puede conseguir "otra garantía" y que "no es necesario por eso ejecutar el contrato"
Foto: Subrayado. Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia. video
secretario de presidencia

"No hay política menor, intentaron estafar al Estado", dice Alejandro Sánchez tras lamentar dichos de García
Álvaro Delgado acusó al gobierno de camino del enchastre y respaldó a Ministerio de Defensa anterior
POR PATRULLAS OCEÁNICAS

Álvaro Delgado acusó al gobierno de "camino del enchastre" y respaldó a Ministerio de Defensa anterior

Dejá tu comentario