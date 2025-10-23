"Danza no incumple con la normativa y puede seguir", ratifica Alejandro Sánchez tras pedido de renuncia de la oposición

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , ratificó la postura del gobierno sobre Álvaro Danza , el presidente de ASSE : "No incumple con la normativa y puede seguir cumpliendo funciones".

"La oposición está en todo su derecho de plantear lo que entienda pertinente y de solicitar las respuestas que quiera en el Parlamento. El presidente (Yamandú Orsi) ha sido claro: el señor Danza no incumple la normativa y puede seguir cumpliendo funciones", expresó este jueves, un día después de que la oposición volvió a pedir la renuncia del jerarca.

Los partidos de la coalición se reunieron este miércoles en el Parlamento por la situación , cuestionando la continuidad del jerarca, a la vez que lo hace en mutualistas particulares: para los opositores es "claramente inmoral".

"Vamos a exigir que destituyan al presidente de ASSE", dijo Martín Lema, senador blanco, en una conferencia de prensa acompañado por parlamentarios de su partido, así como del Partido Colorado y del Partido Independiente. "Directamente se lo vamos a solicitar al presidente de la República y a la ministra de Salud Pública, porque tienen que dar señales claras", agregó.

Para la oposición "hay incompatibilidades morales, éticas y jurídicas que afecta directamente a los usuarios de ASSE y a la atención, y también genera complicaciones en el sistema de salud en general".

Sánchez apuntó: "Si se piden las explicaciones se darán oportunamente, por parte de Danza o de la ministra (Cristina Lústemberg). El Poder Ejecutivo tiene claro que hay un informe jurídico que avala que las tareas que Danza realiza no son incompatibles con su cargo de presidente de ASSE y esa es la posición del Poder Ejecutivo".