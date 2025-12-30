RECIBÍ EL NEWSLETTER
Daniela Cabral y las hijas de Basso presentaron recurso para que no sea rematado el apartamento de Punta del Este

Por disposición de la Justicia, el lujoso inmueble en el edificio Imperiale I, tasado en casi un millón de dólares, irá a subasta.

En ese apartamento, se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria Daniela Cabral, viuda de Basso, por el delito de estafa. El inmueble fue tasado por unos 900.000 dólares aproximadamente.

Las herederas de Basso y Cabral presentaron el recurso de reposición y apelación con el fin de evitar el remate. Entre los temas que argumentan en el documento, indican que se trata de un remate adelantado y no justificado. Además, sostienen que el síndico fundamenta su accionar sin causas probatorias.

El decreto judicial indica que el remate no es algo atípico en este tipo de casos y es parte del régimen concursal al que se someten los bienes muebles e inmuebles de la familia Basso.

