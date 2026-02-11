Justicia rechazó recurso de amparo de familia Basso y ordenó venta inmediata de apartamento en Punta del Este

El juez del concurso de Conexión Ganadera , Leonardo Méndez, desestimó el planteo realizado por Daniela Cabral y su familia que buscaba frenar el remate del apartamento de Punta del Este valuado en 915.000 dólares, donde la viuda de Gustavo Basso cumple prisión domiciliaria.

La Justicia dispuso que se proceda a una venta inmediata.

La defensa había argumentado que Cabral no cuenta con otra propiedad donde vivir y que ese fue el hogar familiar durante los últimos años.

Seguí leyendo Mantienen medidas cautelares para los socios de Conexión Ganadera y extienden la investigación hasta julio de 2027

Sin embargo, ya se había autorizado en noviembre la subasta privada del inmueble al considerar que se trata de un bien de alto costo de mantenimiento, con gastos comunes que rondan los 80.000 pesos mensuales, además de tributos elevados que debe afrontar el concurso.

La decisión se da en el marco del proceso judicial por Conexión Ganadera y tras reclamos de abogados de damnificados, que vienen cuestionando la situación procesal y las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de Cabral.

Con este fallo, el apartamento ubicado en la torre Imperiale de Punta del Este deberá ser puesto a la venta de forma inmediata.