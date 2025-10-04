RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRO LARGO

Cuento del tío en Río Branco: anciana de 87 años fue víctima de una estafa por 15.000 dólares

La víctima recibió una llamada en la que le indicaron que su hijo había tenido un accidente con una mujer embarazada. El delincuente fue detenido en el km 35 de la ruta 26; irá 20 meses a prisión.

La modalidad se repite: la víctima recibió una llamada en la que le indicaron que su hijo había tenido un accidente con una mujer embarazada. En la comunicación, un hombre, que se hizo pasar por abogado, le solicitó 15.000 dólares para evitar que su hijo fuera a prisión. La mujer le entregó el dinero a un joven que se presentó en su domicilio.

Tras la denuncia, personal de la Dirección de Investigaciones de Zona II de la Jefatura de Policía de Cerro Largo y el Grupo de Reserva Táctica (GRT) se hicieron cargo del caso y lograron detener en el kilómetro 35 de la ruta 26 a un hombre de 38 con antecedentes por estafa.

El delincuente tenía ocultos entre sus ropas 11.000 dólares y ante los policías confesó haber estafado a la mujer en Río Branco.

La fiscal de Río Branco, Alexandra Bentancour, logró la condena del hombre por asociación para delinquir y estafa a 20 meses de prisión. En tanto, dispuso que el dinero sea entregado a la víctima.

