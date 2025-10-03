RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUNTA DEL ESTE

Cuento del tío en Maldonado: un joven de 18 años imputado por estafar a una mujer en más de 400.000 pesos

La víctima recibió una llamada de una persona que le indicaba que su hijo había un accidente y necesitaba dinero. Giró en diferentes transacciones a través de una red de cobranzas.

policia-patrullero-policia-maldonado-fachada-plaza

Una mujer mayor denunció haber sido víctima de una estafa telefónica en Punta del Este por más de 400.000 pesos. La víctima del cuento del tío expresó que recibió una llamada de una persona que le indicaba que su hijo había un accidente y necesitaba dinero.

La persona que la llamó no cortó la comunicación y le indicó en todo momento las acciones que debía realizar, indicó la vocera de la Jefatura de Policía de Maldonado, Ana Márquez.

La víctima logró reunir más de 400.000 pesos, los que giró en diferentes transacciones a través de una red de cobranzas.

caso republica ganadera: interpol emitio alerta plateada para rastrear bienes en el exterior
Seguí leyendo

Caso República Ganadera: Interpol emitió alerta plateada para rastrear bienes en el exterior

El Departamento de Hechos Complejos de la Policía de Maldonado inició la investigación del caso y logró ubicar a un joven de 18 años sin antecedentes penales, que fue detenido en Canelones y puesto a disposición de la Fiscalía fue imputado.

Desde la Jefatura, recomiendan a las personas que reciben este tipo de llamadas verificar la veracidad de las mismas, comunicándose con un familiar, y no dar datos personales a desconocidos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MADRUGADA DEL DOMINGO

"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes", anunció Nubel Cisneros
en plácido ellauri, montevideo

Delincuentes dispararon ante una multitud durante el ensayo de una comparsa: hay tres mujeres graves
EXCLUSIVO SUBRAYADO

"Nos sentíamos como animales, nos decían perros": la experiencia de un uruguayo deportado por Trump
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Vecino del hombre hallado muerto frente a su casa se entregó y confesó a la Policía ser el autor del homicidio
ASUNCIÓN

Asesinan a exjefe de cárcel de Paraguay donde cumple pena esposa de Sebastián Marset

Te puede interesar

Tres homicidios en Casabó: asesinaron a tiros a hombres de 23, 49 y 68 años
CRÍMENES EN MONTEVIDEO

Tres homicidios en Casabó: asesinaron a tiros a hombres de 23, 49 y 68 años
Imputaron a los dos detenidos por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
A PRISIÓN POR VARIOS DELITOS

Imputaron a los dos detenidos por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes a partir de la noche del sábado
ADVERTENCIA A LA POBLACIÓN

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes a partir de la noche del sábado

Dejá tu comentario