Cuento del tío en Maldonado: un joven de 18 años imputado por estafar a una mujer en más de 400.000 pesos

Una mujer mayor denunció haber sido víctima de una estafa telefónica en Punta del Este por más de 400.000 pesos. La víctima del cuento del tío expresó que recibió una llamada de una persona que le indicaba que su hijo había un accidente y necesitaba dinero.

La persona que la llamó no cortó la comunicación y le indicó en todo momento las acciones que debía realizar, indicó la vocera de la Jefatura de Policía de Maldonado, Ana Márquez.

La víctima logró reunir más de 400.000 pesos, los que giró en diferentes transacciones a través de una red de cobranzas.

El Departamento de Hechos Complejos de la Policía de Maldonado inició la investigación del caso y logró ubicar a un joven de 18 años sin antecedentes penales, que fue detenido en Canelones y puesto a disposición de la Fiscalía fue imputado.

Desde la Jefatura, recomiendan a las personas que reciben este tipo de llamadas verificar la veracidad de las mismas, comunicándose con un familiar, y no dar datos personales a desconocidos.