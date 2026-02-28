Frente Amplio y PIT-CNT realizaron caravana "en solidaridad con Cuba" y "contra el bloqueo imperialista"

Caravana hacia el Palacio Legislativo "en solidaridad con Cuba" y "contra el bloqueo imperialista". Foto: Yanina Gasañol, Subrayado.

El Frente Amplio, el PIT-CNT y varias organizaciones sociales, como Fucvam, la FEUU y Serpaj, entre otras, realizaron este sábado desde la hora 10 y hasta las 13, una caravana desde distintos puntos de Montevideo, San José y Canelones hacia el Palacio Legislativo en apoyo a Cuba .

La “caravana por la paz y contra el bloqueo imperialista, solidaridad con Cuba”, dice la convocatoria, se hizo en momentos de máxima tensión entre Estados Unidos y el gobierno de la isla.

El dirigente sindical José Olivera explicó a Subrayado las razones de esta movilización (ver video principal, arriba).

Frente a la embajada de Estados Unidos, en la rambla, colocaron banderas de Cuba en uno de los canteros:

Otros también asistieron con banderas de Venezuela, Palestina, Cuba e Irán:

Tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que le quedaba “poco tiempo” al régimen comunista de Cuba.

En las últimas horas agregó que su objetivo es tener “un control amistoso” en Cuba, que sería para una transición en acuerdo con las actuales autoridades.

En ese marco, el PIT-CNT y el Frente Amplio, además de varias organizaciones sociales, convocaron a esta caravana que recorre varias zonas de Montevideo y el área metropolitana, y que finaliza con una concentración y acto en el Palacio Legislativo a la hora 13.

