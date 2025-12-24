Cuatro personas asesinadas en 24 horas en Montevideo; el Departamento de Homicidios investiga los hechos

Entre las 11 de la mañana de este martes y las 11 de la mañana de este miércoles cuatro personas fueron asesinadas en distintos barrios de Montevideo .

El último crimen ocurrió en Cerro Norte en la mañana de este miércoles. Fue a las 10:50 de la mañana que ingresó un llamado a la Policía alertando sobre una persona herida de arma de fuego en las calles Bogotá y Santa Cruz de la Sierra. La Policía fue al lugar, encontró a la víctima y la trasladó al Hospital del Cerro. Tenía una herida de arma de fuego en la pierna derecha con entrada y sin salida. El hombre terminó muriendo en el centro asistencial. En el lugar trabajó Policía Científica, donde encontraron vainas.

En tanto, en la madrugada de este miércoles otra persona fue asesinada en Punta de Rieles. Personal policial concurrió a pasaje a Villa Farre y Urano por una persona herida. Al llegar, encontraron a la víctima en el frente de una casa con un disparo en la cabeza. Se investiga si esa casa era una boca de venta de droga. La victima tenía 27 años y tres antecedentes penales, siendo el ultimo de 2022 por tenencia de armas.

En la noche del martes 23 de diciembre, en la Cruz de Carrasco también hubo un asesinato. En este caso la víctima tenía 16 años. La policía concurrió a Oncativo y calle 2 por una persona herida de bala, fue trasladada a un centro de salud pero terminó falleciendo producto de múltiples herida de arma de fuego. En la escena del ataque se hallaron diez vainas.

En la mañana del miércoles un hombre de 33 años fue asesinado a balazos en la puerta de su casa en Malvín Norte. Delincuentes lo llamaron y cuando salió de la vivienda arremetieron a balazos contra la víctima; tenía cerca e 10 impactos de bala en su cuerpo.

Los cuatro homicidios registrados entre las 11 de la mañana del martes y las 11 de la mañana del miércoles son investigados por personal del Departamento de Homicdios bajo la conducción de la Fiscalía de 3º turno de Homicidios, cuya titular es la doctora Adriana Edelman.