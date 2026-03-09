Cuarto intermedio entre Adeom y la Intendencia de Montevideo hasta el 18 de marzo

Tras varias horas de negociación en el Ministerio de Trabajo , la Intendencia de Montevideo y el sindicato de funcionarios ( Adeom ) entraron en un cuarto intermedio hasta el 18 de marzo, cuando volverán a reunirse para intentar un acercamiento.

A la salida de la reunión este lunes en el Ministerio, el sindicato anunció el levantamiento del paro desde las 15:30 horas y los servicios funcionan con normalidad.

El conflicto con la administración de Mario Bergara surgió tras el rechazo (dos veces) de la asamblea de funcionarios al convenio colectivo propuesto por la Intendencia.

Seguí leyendo Paro de Adeom en Montevideo y reunión en el Ministerio de Trabajo por conflicto con la Intendencia de Bergara

Este convenio fue acordado por la dirigencia de Adeom con la Intendencia (el 24 de diciembre de 2025) pero rechazado en dos asambleas por los funcionarios, el 28 de enero y el 5 de marzo.

El conflicto entonces escaló con paros y movilizaciones la semana pasada, y ahora con reuniones en el Ministerio de Trabajo.

La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, indicó que los trabajadores entienden que la propuesta es insuficiente y no contempla casi ninguno de los reclamos en cuanto a la proyección salarial de los funcionarios. La sindicalista denunció "cierta intransigencia" en el equipo negociador por parte de la comuna capitalina para "tener flexibilidad" para tratar de buscar una salida.