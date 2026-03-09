RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO POR NUEVO CONVENIO COLECTIVO

Cuarto intermedio entre Adeom y la Intendencia de Montevideo hasta el 18 de marzo

La negociación en el Ministerio de Trabajo entre Adeom y la Intendencia de Montevideo entró en un cuarto intermedio hasta el 18 de marzo. El sindicato levanta el paro este lunes de tarde.

A la salida de la reunión este lunes en el Ministerio, el sindicato anunció el levantamiento del paro desde las 15:30 horas y los servicios funcionan con normalidad.

El conflicto con la administración de Mario Bergara surgió tras el rechazo (dos veces) de la asamblea de funcionarios al convenio colectivo propuesto por la Intendencia.

Paro y movilización de ADEOM en el Ministerio de Trabajo. Foto: carteles en la puerta del Ministerio (foto  de Martín Abreu, Subrayado).
Este convenio fue acordado por la dirigencia de Adeom con la Intendencia (el 24 de diciembre de 2025) pero rechazado en dos asambleas por los funcionarios, el 28 de enero y el 5 de marzo.

El conflicto entonces escaló con paros y movilizaciones la semana pasada, y ahora con reuniones en el Ministerio de Trabajo.

La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, indicó que los trabajadores entienden que la propuesta es insuficiente y no contempla casi ninguno de los reclamos en cuanto a la proyección salarial de los funcionarios. La sindicalista denunció "cierta intransigencia" en el equipo negociador por parte de la comuna capitalina para "tener flexibilidad" para tratar de buscar una salida.

