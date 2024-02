"Cuando matan a un niño o a un policía no cabe que un gobernante se sienta satisfecho", dijo Lacalle

El presidente Luis Lacalle Pou valoró que "las cifras (de delitos) son sensiblemente mejores" que las "heredadas del gobierno anterior", pero afirmó que no hay conformidad con los resultados en seguridad pública.

Consultado este lunes en Artigas, dijo: "Las cifras son sensiblemente mejores de las que heredamos del gobierno anterior. Bajaron las rapiñas, los hurtos y los homicidios han bajado mínimamente. No estamos conformes, no nos podemos acostumbrar y que la vida sea llevada adelante por medios violentos. No nos podemos acostumbrar".