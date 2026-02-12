RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONTROL VEHICULAR

Policía incautó 4.471 motos, aplicó 9.192 multas y detuvo a 68 personas en un mes del operativo Ñandubay

El 17% de las motos controladas fue incautado y al 32% se le aplicó multa por detectarse alguna infracción. En total, se identificaron 33.941 personas. Además, se incautaron cuatro armas de fuego.

operativo-ñandubay-control-motos-policia

La Policía incautó 4.471 motos y aplicó 9.192 multas en todo el país en el primer mes de implementación del operativo Ñandubay de control y fiscalización vehicular.

El Ministerio del Interior presentó este jueves los datos del operativo que comenzó el 12 de enero con la participación de la Guardia Republicana, Policía Caminera y efectivos de las jefaturas departamentales de Policía.

El 17% de las motos controladas fue incautado y al 32% se le aplicó multa por detectarse alguna infracción. En total, se identificaron 33.941 personas, de las cuales 68 fueron detenidas. Además, se incautaron cuatro armas de fuego.

Foto: Policía Caminera
Choque entre dos motos terminó con uno de los conductores muerto en el lugar y el otro internado grave

El director de la Policía Nacional, José Azambuya, dijo que los detenidos fueron por desacato, requeridos por la Justicia, robo de vehículos y circular con armas o transportando drogas.

Temas de la nota

