Policía incautó 4.471 motos, aplicó 9.192 multas y detuvo a 68 personas en un mes del operativo Ñandubay

La Policía incautó 4.471 motos y aplicó 9.192 multas en todo el país en el primer mes de implementación del operativo Ñandubay de control y fiscalización vehicular.

El Ministerio del Interior presentó este jueves los datos del operativo que comenzó el 12 de enero con la participación de la Guardia Republicana, Policía Caminera y efectivos de las jefaturas departamentales de Policía.

El 17% de las motos controladas fue incautado y al 32% se le aplicó multa por detectarse alguna infracción. En total, se identificaron 33.941 personas, de las cuales 68 fueron detenidas. Además, se incautaron cuatro armas de fuego.

El director de la Policía Nacional, José Azambuya, dijo que los detenidos fueron por desacato, requeridos por la Justicia, robo de vehículos y circular con armas o transportando drogas.

