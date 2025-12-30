RECIBÍ EL NEWSLETTER
Cristina Lustemberg ve "positivo" cambio en Fonasa y aseguró que "es algo que había que corregir"

"Alcanza unos 75.000, el 10% de mayores ingresos", aclaró la ministra de Salud Pública en respuesta a las críticas sobre el cambio.

“Es una devolución que no van a tener algunas personas en el año 2027 y que es algo que había que corregir, dadas las características que tiene nuestra población, y va a ser en beneficio de un Sistema Nacional Integrado con mayor cobertura”, afirmó Lustemberg.

“Ningún país del mundo que tiene un sistema como el nuestro devuelve aportes porque se da por hecho. Muchos de nosotros pagamos mucho menos de los aportes que recibimos del sistema. Y el impacto es acotado y claro. Alcanza unos 75.000, el 10% de mayores ingresos. Para el 90% restante de las personas que aportan al Fonasa, un trabajador no va a ver ningún cambio”, aclaró.

Virginia Longo anunció que presentará su renuncia como directora del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell

En conferencia de prensa este lunes, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, aclaró que "es un cambio de naturaleza metodológica en la estimación del CPE". El ministro explicó que "este cambio metodológico era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF hace mucho tiempo, desde el año 2019" y que "las dos administraciones anteriores no los tomaron en cuenta, por razones que a nosotros no nos corresponde considerar".

