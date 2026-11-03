Cosquín Rock Uruguay anunció la grilla para 2027 y las entradas ya están disponibles

Cosquín Rock Uruguay dio a conocer la grilla de artistas para su edición 2027, que se realizará el próximo 10 de abril en la Rambla de Punta Carretas.

El festival tendrá una única jornada, con 12 horas de música y una programación que reunirá a varios artistas nacionales e internacionales.

Entre los nombres anunciados están Los Fabulosos Cadillacs, Tan Biónica, Buitres, Julieta Rada, Ciro y Los Persas, El Plan de la Mariposa, Ángela Torres, La Kermesse, Trotsky Vengarán, Cruzando el Charco, Marilina Bertoldi, Vicky Ripa, Las Pelotas, Camila Ferrari, Campo, Reytoro, Coti, Agustina Giovio, Catherine Vergnes, Valuto y La Nueva Escuela.

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Respecto a las entradas, la preventa exclusiva para clientes Santander con todas sus tarjetas comenzó este martes a las 12:00. La venta general, con todos los medios de pago, se habilitará este miércoles a la misma hora.

Las entradas van de $1.828 a $9.150. A veinte minutos de haber lanzado la preventa, las tres primeras tres tandas ($1.828 a $2.450) se agotaron, según se observa en el sitio web de Redtickets.