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FINAL REÑIDO EN GH URUGUAY

Laura fue eliminada por el público de Gran Hermano Uruguay; Gustavo y Melanie siguen en la casa

El público decidió que Laura abandone la casa de Gran Hermano Uruguay, y le dio otra oportunidad a Gustavo y a Melanie. El porcentaje de eliminación en un final de votación parejo.

Laura con su maleta, instantes antes de dejar la casa de Gran Hermano Uruguay.

Laura con su maleta, instantes antes de dejar la casa de Gran Hermano Uruguay.

Por decisión del público, Laura fue eliminada de Gran Hermano Uruguay y ya abandonó la casa, mientras que Gustavo y Melanie siguen en el juego tras varios días de nervios, discusiones y hasta confesiones.

Tras salir de la casa, y pese a que no quería dejar el juego, Laura dijo que se iba feliz por la experiencia y porque sus rivales ocasionales de placa seguían en la competencia.

Laura había entrado como aspirante el primer día y quedó en el juego por decisión del público, lo que interpretó como un voto de confianza que destacó y valoró hasta el lunes de noche, cuando debió tomar su maleta y salir al encuentro de Eliana Dide.

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Laura fue eliminada con el 44,72% de los votos, mientras que el segundo más votado quedó con 36% y el tercero con 19,27%:

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