Por decisión del público, Laura fue eliminada de Gran Hermano Uruguay y ya abandonó la casa, mientras que Gustavo y Melanie siguen en el juego tras varios días de nervios, discusiones y hasta confesiones.
Laura fue eliminada por el público de Gran Hermano Uruguay; Gustavo y Melanie siguen en la casa
El público decidió que Laura abandone la casa de Gran Hermano Uruguay, y le dio otra oportunidad a Gustavo y a Melanie. El porcentaje de eliminación en un final de votación parejo.
Tras salir de la casa, y pese a que no quería dejar el juego, Laura dijo que se iba feliz por la experiencia y porque sus rivales ocasionales de placa seguían en la competencia.
Laura había entrado como aspirante el primer día y quedó en el juego por decisión del público, lo que interpretó como un voto de confianza que destacó y valoró hasta el lunes de noche, cuando debió tomar su maleta y salir al encuentro de Eliana Dide.
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Laura fue eliminada con el 44,72% de los votos, mientras que el segundo más votado quedó con 36% y el tercero con 19,27%:
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