Laura fue eliminada por el público de Gran Hermano Uruguay; Gustavo y Melanie siguen en la casa

Laura con su maleta, instantes antes de dejar la casa de Gran Hermano Uruguay.

Por decisión del público, Laura fue eliminada de Gran Hermano Uruguay y ya abandonó la casa, mientras que Gustavo y Melanie siguen en el juego tras varios días de nervios, discusiones y hasta confesiones.

¡EL SUPREMO YA TOMÓ SU DECISIÓN! Así fue el momento en que anunció que Laura debe abandonar la casa más famosa del país. ¿Se esperaban este resultado?

#GranHermanoUY pic.twitter.com/N0L0LR0rFY — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) November 3, 2026 Tras salir de la casa, y pese a que no quería dejar el juego, Laura dijo que se iba feliz por la experiencia y porque sus rivales ocasionales de placa seguían en la competencia.

Laura había entrado como aspirante el primer día y quedó en el juego por decisión del público, lo que interpretó como un voto de confianza que destacó y valoró hasta el lunes de noche, cuando debió tomar su maleta y salir al encuentro de Eliana Dide.

¡LAURA YA ESTÁ AFUERA DE LA CASA! Eli la recibe apenas cruza la puerta de Gran Hermano Uruguay. ¿Qué les pareció este primer encuentro?

#GranHermanoUY pic.twitter.com/OM3srgq8NQ — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) November 3, 2026 Laura fue eliminada con el 44,72% de los votos, mientras que el segundo más votado quedó con 36% y el tercero con 19,27%:

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