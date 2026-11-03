La Policía desplegó un operativo en la mañana de este martes en las viviendas INVE de Malvín Norte que incluye camiones blindados, motos y otros vehículos.
Policía hace operativo de saturación en zona de viviendas INVE en Malvín Norte
Decenas de efectivos policiales fueron desplegados en la mañana de este martes en las viviendas INVE de Malvín Norte.
Varias personas que circulaban en la zona fueron identificadas. Hay al menos un detenido a quien durante su registro los policías le incautaron un fajo de billetes que no pudo justificar.
Se trata de Operación Dominio II (el anterior se realizó en Marconi) y participan efectivos de Unatem y GIR, entre otras unidades. Se busca identificar a autores de disparos y de ocupaciones en las viviendas.
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