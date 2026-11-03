Policía hace operativo de saturación en zona de viviendas INVE en Malvín Norte

Operativo de saturación en Malvín Norte. Foto: Subrayado. Operativo de saturación en Malvín Norte.

La Policía desplegó un operativo en la mañana de este martes en las viviendas INVE de Malvín Norte que incluye camiones blindados, motos y otros vehículos.

Varias personas que circulaban en la zona fueron identificadas. Hay al menos un detenido a quien durante su registro los policías le incautaron un fajo de billetes que no pudo justificar.

Se trata de Operación Dominio II (el anterior se realizó en Marconi) y participan efectivos de Unatem y GIR, entre otras unidades. Se busca identificar a autores de disparos y de ocupaciones en las viviendas.

El procedimiento ocurre horas después de que un policía abatió a uno de dos delincuentes que le rapiñaron la moto en la zona.

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