Se cumple el primer día de duelo nacional por la muerte de los tres militares, y Defensa espera informe del Ejército

Este martes se cumple el primero de los dos días de duelo nacional decretados por el gobierno tras la muerte de los tres efectivos del Ejército durante un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay, frente a la costa de Fray Bentos, el jueves de la semana pasada.

El decreto fue firmado por el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo, mientras siguen las investigaciones de lo ocurrido, tanto a nivel administrativo como penal.

La Fiscalía de primer turno de Fray Bentos a cargo de Guillermina Chouy lleva adelante el caso desde el mismo jueves a la noche, con diligencias encargadas en este caso a la Prefectura.

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Según dijo la fiscal a Subrayado este martes de mañana, la investigación incluye declaraciones de todos los involucrados y pericias técnicas que buscan determinar si existió responsabilidad y de qué tipo en una o más personas.

Por el momento el caso está caratulado como “siniestro marítimo”, aunque esta calificación podría modificarse de acuerdo con los resultados de la investigación.

Por otra parte, el Ejército ya cuenta con el informe solicitado por el Ministerio de Defensa y prevé entregarlo a la ministra Sandra Lazo en las próximas horas.

Consultada por Subrayado este martes, la ministra dijo que “la urgencia y sensibilidad del tema hace que el análisis del informe sea prioridad”.

Con base en ese informe la ministra determinará si corresponde el inicio de algún sumario o sanción interna.

El Ejército comunicó que se cumplieron los plazos previstos y que el documento se encuentra aún a estudio del mando.

Mientras tanto, evoluciona favorablemente el estado de salud del teniente de segunda Braian Ruiz, quien permanece internado en cuidados intermedios del Hospital Militar.