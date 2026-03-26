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MONTEVIDEO

Cortes de tránsito y desvíos en el Centro de Montevideo por la largada de la Vuelta Ciclista

Este jueves de mañana se larga la Vuelta Ciclista desde la explanada de la Intendencia de Montevideo, en 18 de Julio, por lo que hay cortes y desvíos de tránsito y ómnibus.

Corte frente a la IMM por largada simbólica de Vuelta Ciclista.

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Foto: Canal 10. Corte frente a la IMM por largada simbólica de Vuelta Ciclista.

Foto: Canal 10. Corte frente a la IMM por largada simbólica de Vuelta Ciclista.

“Para la largada habrá corte de tránsito sobre 18 de Julio entre Vázquez y Yaguarón desde la hora 7 y hasta las 10”, informó la Intendencia de Montevideo.

“Adicionalmente se cortarán las intersecciones de Barrios Amorín y Constituyente, Constituyente y Guayabos; Ejido desde Colonia hasta La Paz y La Paz desde Yaguarón hasta Paraguay”, detalla la comuna.

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“Una vez estén todos los competidores en el punto de partida, comenzarán a circular por Ejido, La Paz, rambla Portuaria y los accesos a Montevideo, hasta Santín Carlos Rossi. Los participantes serán escoltados con las motos del personal inspectivo hacia la ruta. Es decir que la calle Ejido y sus transversales se cortan únicamente al momento de pasar los ciclistas”, agrega el comunicado.

Desvíos de ómnibus

“También a la hora 7 comenzó el desvío de las líneas de transporte que habitualmente circulan por 18 de julio:

Líneas hacia Ciudad Vieja, Ciudadela, Pza España: 18 de Julio, Fernández Crespo / Minas, Colonia, Aquiles Lanza / Rio Negro.

Líneas hacia 8 de octubre: 18 de Julio, A Lanza, Maldonado, J. B. Amorín, Constituyente, Tacuarembó a su ruta.

Líneas hacia Pocitos / Av Italia / Bv. Artigas: 18 de Julio, Zelmar Michelini, Maldonado, J. B. Amorín, Constituyente, Tacuarembó a su ruta.

DE1 Ciudad Vieja: Canelones, Paraguay, 18 de Julio a su ruta habitual.

Paradas suspendidas por 18 de Julio entre Cuareim y Minas.

Paradas provisorias: En las vías oficiales de desvío.

La Vuelta Ciclista

La Vuelta Ciclista se realizará este año en 11 etapas con más de 1.700 kilómetros, atravesando a los departamentos de Montevideo, San José, Soriano, Tacuarembó, Paysandú, Salto, Cerro Largo, Rocha, Lavalleja, y las localidades Lago Merín, Melo, Cebollatí, Tala y Trinidad, para finalizar nuevamente en Montevideo el 5 de abril.

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