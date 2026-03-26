Cortes de tránsito y desvíos en el Centro de Montevideo por la largada de la Vuelta Ciclista

Foto: Canal 10. Corte frente a la IMM por largada simbólica de Vuelta Ciclista.

Corte frente a la IMM por largada simbólica de Vuelta Ciclista.

Este jueves a las 9 de la mañana se larga la Vuelta Ciclista , lo que implica cortes y desvíos de tránsito y ómnibus hasta las 10:00 en el Centro de Montevideo .

“Para la largada habrá corte de tránsito sobre 18 de Julio entre Vázquez y Yaguarón desde la hora 7 y hasta las 10”, informó la Intendencia de Montevideo.

“Adicionalmente se cortarán las intersecciones de Barrios Amorín y Constituyente, Constituyente y Guayabos; Ejido desde Colonia hasta La Paz y La Paz desde Yaguarón hasta Paraguay”, detalla la comuna.

Seguí leyendo Desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas, los detalles

“Una vez estén todos los competidores en el punto de partida, comenzarán a circular por Ejido, La Paz, rambla Portuaria y los accesos a Montevideo, hasta Santín Carlos Rossi. Los participantes serán escoltados con las motos del personal inspectivo hacia la ruta. Es decir que la calle Ejido y sus transversales se cortan únicamente al momento de pasar los ciclistas”, agrega el comunicado.

Desvíos de ómnibus

“También a la hora 7 comenzó el desvío de las líneas de transporte que habitualmente circulan por 18 de julio:

Líneas hacia Ciudad Vieja, Ciudadela, Pza España: 18 de Julio, Fernández Crespo / Minas, Colonia, Aquiles Lanza / Rio Negro.

Líneas hacia 8 de octubre: 18 de Julio, A Lanza, Maldonado, J. B. Amorín, Constituyente, Tacuarembó a su ruta.

Líneas hacia Pocitos / Av Italia / Bv. Artigas: 18 de Julio, Zelmar Michelini, Maldonado, J. B. Amorín, Constituyente, Tacuarembó a su ruta.

DE1 Ciudad Vieja: Canelones, Paraguay, 18 de Julio a su ruta habitual.

Paradas suspendidas por 18 de Julio entre Cuareim y Minas.

Paradas provisorias: En las vías oficiales de desvío.

La Vuelta Ciclista

La Vuelta Ciclista se realizará este año en 11 etapas con más de 1.700 kilómetros, atravesando a los departamentos de Montevideo, San José, Soriano, Tacuarembó, Paysandú, Salto, Cerro Largo, Rocha, Lavalleja, y las localidades Lago Merín, Melo, Cebollatí, Tala y Trinidad, para finalizar nuevamente en Montevideo el 5 de abril.