Fin de semana de frío en la mañana a templado en la tarde, y muy frío de noche

Nubel Cisneros prevé un fin de semana que va de frío o muy frío durante la noche la madrugada, a templado en la tarde, con máximas que suben a 18º y 20º en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta muy fría a fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá templado en el norte y fresco en el resto del país con cielo escasamente nublado, permaneciendo muy frío en la noche.

El sábado comienza muy frío con heladas agrometeorológicas y posterior formación de bancos de niebla y neblinas aisladas. En la tarde seguirá templado en el norte y litoral fresco en el resto del territorio con buena presencia de Sol, mientras que la noche estará fría.

El domingo se espera una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas noreste y sureste. La tarde continuará templada en las zonas litoral y norte y fresca en el resto del país con cielo parcialmente nublado. Viernes 22 Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º Zona Sur: máxima 15º y mínima 4º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º Sábado 23 Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º Domingo 24 Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º Zona Sur: máxima 17º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º

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