Nubel Cisneros prevé un fin de semana que va de frío o muy frío durante la noche la madrugada, a templado en la tarde, con máximas que suben a 18º y 20º en el norte.
Fin de semana de frío en la mañana a templado en la tarde, y muy frío de noche
Nubel Cisneros prevé un fin de semana que va de frío o muy frío durante la noche la madrugada, a templado en la tarde, con máximas que suben a 18º y 20º en el norte.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta muy fría a fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá templado en el norte y fresco en el resto del país con cielo escasamente nublado, permaneciendo muy frío en la noche.
El sábado comienza muy frío con heladas agrometeorológicas y posterior formación de bancos de niebla y neblinas aisladas. En la tarde seguirá templado en el norte y litoral fresco en el resto del territorio con buena presencia de Sol, mientras que la noche estará fría.
Fin de semana frío, con heladas de madrugada y algo inestable en la costa, el informe de Nubel Cisneros
El domingo se espera una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas noreste y sureste. La tarde continuará templada en las zonas litoral y norte y fresca en el resto del país con cielo parcialmente nublado.
Viernes 22
Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º
Zona Sur: máxima 15º y mínima 4º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º
Sábado 23
Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º
Domingo 24
Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 17º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º
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