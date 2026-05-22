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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana de frío en la mañana a templado en la tarde, y muy frío de noche

Nubel Cisneros prevé un fin de semana que va de frío o muy frío durante la noche la madrugada, a templado en la tarde, con máximas que suben a 18º y 20º en el norte.

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Nubel Cisneros prevé un fin de semana que va de frío o muy frío durante la noche la madrugada, a templado en la tarde, con máximas que suben a 18º y 20º en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta muy fría a fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá templado en el norte y fresco en el resto del país con cielo escasamente nublado, permaneciendo muy frío en la noche.

El sábado comienza muy frío con heladas agrometeorológicas y posterior formación de bancos de niebla y neblinas aisladas. En la tarde seguirá templado en el norte y litoral fresco en el resto del territorio con buena presencia de Sol, mientras que la noche estará fría.

fin de semana frio, con heladas de madrugada y algo inestable en la costa, el informe de nubel cisneros
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Fin de semana frío, con heladas de madrugada y algo inestable en la costa, el informe de Nubel Cisneros

El domingo se espera una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas noreste y sureste. La tarde continuará templada en las zonas litoral y norte y fresca en el resto del país con cielo parcialmente nublado.

Viernes 22

Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 15º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º

Sábado 23

Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º

Domingo 24

Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 10º

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