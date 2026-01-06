RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tránsito en el este

Cortes de tránsito en Punta del Este y Maldonado este miércoles por la Corrida de San Fernando

Desde la mañana habrá calles cortadas por la San Fernandito y, en la tarde, se ampliarán los desvíos por la corrida principal, la San Fernando. Mirá el detalle.

Foto: Subrayado. Rambla de Punta del Este.

Desde la hora 9:00, por la San Fernandito, estarán cortadas las calles Ledesma y Sarandí; Sarandí y Burnet; Cecilia Burgueño y Acuña de Figueroa; Roosevelt y Acuña de Figueroa; Islandia y Acuña de Figueroa; Burnett y Holanda; y 3 de Febrero y Acuña de Figueroa.

Los cortes serán durante el desarrollo de las pruebas infantiles, que comienzan sobre las 9:30 frente a la explanada de la Intendencia.

Más tarde, desde la hora 13:00, comenzarán los cortes vinculados a la Corrida San Fernando. En ese tramo del día estarán cortadas Rambla Claudio Williman y Avenida Camacho; Rambla Claudio Williman entre Juan Terradel y Belgrano; y la Rambla Claudio Williman desde la Parada 39 hasta la Parada 10.

También estará afectada Acuña de Figueroa, desde 3 de Febrero hasta la Rambla Claudio Williman; la Rambla Claudio Williman desde la Parada 10 hasta la Parada 1; la Rambla Artigas desde calle 31 hasta calle 25; y la calle 18 desde la 31 y hasta la calle 25.

La Corrida de San Fernando es uno de los principales eventos deportivos y turísticos del verano en Maldonado. Este año contará con unos 4.800 corredores de Uruguay y del exterior, con pruebas de 5 kilómetros participativos y 10 kilómetros competitivos. La largada de la 5K será a las 19:30 y la de la 10K a las 21:00, ambas desde la Parada 17 de la rambla Mansa, con llegada frente al edificio de la Intendencia.

Se recomienda a los conductores de vehículo evitar esas zonas durante el horario de los cortes y circular con precaución.

Transporte: ómnibus locales e interdepartamentales.

Habrá dificultades para varias líneas de ómnibus al llegar a la Terminal de Maldonado y también para los servicios que circulan por avenida Roosevelt, avenida Francisco Acuña de Figueroa y la Rambla Claudio Williman, debido a los cortes previstos por la Corrida de San Fernando.

Por este motivo, se establecieron desvíos especiales en los recorridos de los ómnibus, según destino y línea.

En el caso de las líneas que van hacia La Barra, las líneas 16 y 55 circularán por calle 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Sarandí, Arturo Santana, Yerbal y 3 de Febrero, retomando luego su recorrido habitual. También hacia La Barra, las líneas 14, 15, 16 y 55 irán por 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Sarandí y 3 de Febrero a la derecha —con doble mano habilitada exclusivamente para este día—, avenida Chiossi y desde allí su recorrido habitual.

Las líneas con destino a Punta del Este tendrán varios cambios. La línea 3 circulará por calle Rincón, 3 de Febrero, 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Sarandí, Arturo Santana y Santa Teresa, retomando luego su recorrido. Las líneas 1, 7 y 52 irán por 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida España, Rambla Claudio Williman, avenida Camacho, calle Burnett, Sarandí, 3 de Febrero a la derecha —doble mano habilitada—, avenida Chiossi, avenida Francia, avenida Pedragosa Sierra, bulevar Artigas y avenida Francisco Salazar. La línea 9 circulará por avenida Roosevelt, avenida Camacho, calle Burnett, 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Sarandí, 3 de Febrero a la derecha —doble mano habilitada—, avenida Chiossi y avenida Francia. En tanto, las líneas 3, 12, 14, 17, 19, 20 y 24 irán por 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Sarandí, 3 de Febrero a la derecha —doble mano habilitada—, avenida Chiossi y avenida Roosevelt.

Las líneas que se dirigen a Maldonado también tendrán desvíos. La línea 12 circulará por avenida Roosevelt, avenida Camacho, calle Burnett, Sarandí, Arturo Santana y Yerbal. Las líneas 17 y 3 irán por avenida Roosevelt, avenida Camacho, calle Burnett, Sarandí, Arturo Santana y 19 de Abril. La línea 9 lo hará por avenida Francia, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio y avenida Roosevelt. Las líneas 3, 12 y 17 circularán por avenida Roosevelt, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida Camacho, calle Dodera, Arturo Santana, Santa Teresa, avenida Chiossi y calle Democracia. La línea 16 irá por 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida Camacho y Dodera. Las líneas 14, 15 y 19 circularán por avenida Roosevelt, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida Camacho y Dodera.

En cuanto a las líneas locales, la línea 49 suprime el recorrido por la rambla, lado playa, a partir de las 18.00. La línea 49 hacia Terminal y la línea 50 hacia Lausana circularán por 18 de Julio y avenida Roosevelt. La línea 49 y la 50 hacia Agencia irán por avenida Roosevelt, avenida Camacho y calle Dodera. La línea 51 hacia Terminal circulará por avenida Camacho y calle Dodera.

Las líneas con destino a San Carlos también modificarán su recorrido. Las líneas 1, 7 y 52 circularán por avenida Francisco Salazar, bulevar Artigas, avenida Pedragosa Sierra, avenida Francia, avenida Chiossi, 3 de Febrero, calle Zelmar Michelini, girando a la izquierda por avenida Roosevelt, avenida Camacho, Rambla Claudio Williman, avenida España, avenida Roosevelt, avenida Camacho y calle Dodera. La línea 24 circulará por avenida Roosevelt, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida Camacho y Dodera. La línea 28 irá por avenida Roosevelt, avenida Camacho, calle Burnett, 18 de Julio y avenida Roosevelt.

Hacia la zona oeste, las líneas 8 y 20 circularán por avenida Roosevelt, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio y avenida Roosevelt. Las líneas 28, 62 y 100 lo harán por 18 de Julio y avenida Roosevelt.

Por último, los servicios interdepartamentales también tendrán desvíos. Las empresas COT, Copsa, Bruno y Turismar, con destino a Punta del Este, circularán por Rambla Claudio Williman, avenida Camacho, avenida Roosevelt, Terminal Maldonado, calle Dodera, Burnett, Sarandí, 3 de Febrero a la derecha —doble mano habilitada—, avenida Chiossi y avenida Roosevelt. En sentido hacia Maldonado, lo harán por avenida Roosevelt, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, rotonda hacia Punta del Este, avenida Roosevelt y Terminal Maldonado. En tanto, Tureste circulará por 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, rotonda hacia Punta del Este, avenida Roosevelt, Terminal Maldonado, avenida Roosevelt, calle Dodera, Burnett, Sarandí, 3 de Febrero a la derecha —doble mano habilitada— y avenida Chiossi.

