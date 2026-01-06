Cortes de tránsito en Punta del Este y Maldonado este miércoles por la Corrida de San Fernando

Habrá varias afectaciones en el tránsito este miércoles en Punta del Este y Maldonado por la realización de la tradicional Corrida de San Fernando y de la San Fernandito, la carrera destinada a niños.

Desde la hora 9:00, por la San Fernandito, estarán cortadas las calles Ledesma y Sarandí; Sarandí y Burnet; Cecilia Burgueño y Acuña de Figueroa; Roosevelt y Acuña de Figueroa; Islandia y Acuña de Figueroa; Burnett y Holanda; y 3 de Febrero y Acuña de Figueroa.

Los cortes serán durante el desarrollo de las pruebas infantiles, que comienzan sobre las 9:30 frente a la explanada de la Intendencia.

Más tarde, desde la hora 13:00, comenzarán los cortes vinculados a la Corrida San Fernando. En ese tramo del día estarán cortadas Rambla Claudio Williman y Avenida Camacho; Rambla Claudio Williman entre Juan Terradel y Belgrano; y la Rambla Claudio Williman desde la Parada 39 hasta la Parada 10.

También estará afectada Acuña de Figueroa, desde 3 de Febrero hasta la Rambla Claudio Williman; la Rambla Claudio Williman desde la Parada 10 hasta la Parada 1; la Rambla Artigas desde calle 31 hasta calle 25; y la calle 18 desde la 31 y hasta la calle 25.

La Corrida de San Fernando es uno de los principales eventos deportivos y turísticos del verano en Maldonado. Este año contará con unos 4.800 corredores de Uruguay y del exterior, con pruebas de 5 kilómetros participativos y 10 kilómetros competitivos. La largada de la 5K será a las 19:30 y la de la 10K a las 21:00, ambas desde la Parada 17 de la rambla Mansa, con llegada frente al edificio de la Intendencia.

Se recomienda a los conductores de vehículo evitar esas zonas durante el horario de los cortes y circular con precaución.

Transporte: ómnibus locales e interdepartamentales.

Habrá dificultades para varias líneas de ómnibus al llegar a la Terminal de Maldonado y también para los servicios que circulan por avenida Roosevelt, avenida Francisco Acuña de Figueroa y la Rambla Claudio Williman, debido a los cortes previstos por la Corrida de San Fernando.

Por este motivo, se establecieron desvíos especiales en los recorridos de los ómnibus, según destino y línea.

En el caso de las líneas que van hacia La Barra, las líneas 16 y 55 circularán por calle 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Sarandí, Arturo Santana, Yerbal y 3 de Febrero, retomando luego su recorrido habitual. También hacia La Barra, las líneas 14, 15, 16 y 55 irán por 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Sarandí y 3 de Febrero a la derecha —con doble mano habilitada exclusivamente para este día—, avenida Chiossi y desde allí su recorrido habitual.

Las líneas con destino a Punta del Este tendrán varios cambios. La línea 3 circulará por calle Rincón, 3 de Febrero, 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Sarandí, Arturo Santana y Santa Teresa, retomando luego su recorrido. Las líneas 1, 7 y 52 irán por 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida España, Rambla Claudio Williman, avenida Camacho, calle Burnett, Sarandí, 3 de Febrero a la derecha —doble mano habilitada—, avenida Chiossi, avenida Francia, avenida Pedragosa Sierra, bulevar Artigas y avenida Francisco Salazar. La línea 9 circulará por avenida Roosevelt, avenida Camacho, calle Burnett, 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Sarandí, 3 de Febrero a la derecha —doble mano habilitada—, avenida Chiossi y avenida Francia. En tanto, las líneas 3, 12, 14, 17, 19, 20 y 24 irán por 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Sarandí, 3 de Febrero a la derecha —doble mano habilitada—, avenida Chiossi y avenida Roosevelt.

Las líneas que se dirigen a Maldonado también tendrán desvíos. La línea 12 circulará por avenida Roosevelt, avenida Camacho, calle Burnett, Sarandí, Arturo Santana y Yerbal. Las líneas 17 y 3 irán por avenida Roosevelt, avenida Camacho, calle Burnett, Sarandí, Arturo Santana y 19 de Abril. La línea 9 lo hará por avenida Francia, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio y avenida Roosevelt. Las líneas 3, 12 y 17 circularán por avenida Roosevelt, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida Camacho, calle Dodera, Arturo Santana, Santa Teresa, avenida Chiossi y calle Democracia. La línea 16 irá por 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida Camacho y Dodera. Las líneas 14, 15 y 19 circularán por avenida Roosevelt, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida Camacho y Dodera.

En cuanto a las líneas locales, la línea 49 suprime el recorrido por la rambla, lado playa, a partir de las 18.00. La línea 49 hacia Terminal y la línea 50 hacia Lausana circularán por 18 de Julio y avenida Roosevelt. La línea 49 y la 50 hacia Agencia irán por avenida Roosevelt, avenida Camacho y calle Dodera. La línea 51 hacia Terminal circulará por avenida Camacho y calle Dodera.

Las líneas con destino a San Carlos también modificarán su recorrido. Las líneas 1, 7 y 52 circularán por avenida Francisco Salazar, bulevar Artigas, avenida Pedragosa Sierra, avenida Francia, avenida Chiossi, 3 de Febrero, calle Zelmar Michelini, girando a la izquierda por avenida Roosevelt, avenida Camacho, Rambla Claudio Williman, avenida España, avenida Roosevelt, avenida Camacho y calle Dodera. La línea 24 circulará por avenida Roosevelt, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida Camacho y Dodera. La línea 28 irá por avenida Roosevelt, avenida Camacho, calle Burnett, 18 de Julio y avenida Roosevelt.

Hacia la zona oeste, las líneas 8 y 20 circularán por avenida Roosevelt, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio y avenida Roosevelt. Las líneas 28, 62 y 100 lo harán por 18 de Julio y avenida Roosevelt.

Por último, los servicios interdepartamentales también tendrán desvíos. Las empresas COT, Copsa, Bruno y Turismar, con destino a Punta del Este, circularán por Rambla Claudio Williman, avenida Camacho, avenida Roosevelt, Terminal Maldonado, calle Dodera, Burnett, Sarandí, 3 de Febrero a la derecha —doble mano habilitada—, avenida Chiossi y avenida Roosevelt. En sentido hacia Maldonado, lo harán por avenida Roosevelt, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, rotonda hacia Punta del Este, avenida Roosevelt y Terminal Maldonado. En tanto, Tureste circulará por 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, rotonda hacia Punta del Este, avenida Roosevelt, Terminal Maldonado, avenida Roosevelt, calle Dodera, Burnett, Sarandí, 3 de Febrero a la derecha —doble mano habilitada— y avenida Chiossi.