Al menos ocho muertos por misiles iraníes en el centro de Israel

Ataque en Tel Aviv. Foto: AFP

Ocho personas murieron el domingo en el centro de Israel cuando un edificio se derrumbó por el "impacto directo" de un misil iraní, informaron los servicios de emergencia israelíes.

En la zona de Bet Shemesh, los socorristas "confirmaron la muerte de ocho personas", anunció Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, en un comunicado.

Precisó haber evacuado a 28 heridos, dos de ellos en estado grave.

Un anterior balance daba cuenta de seis decesos. El misil causó "daños importantes (...) y el edificio donde había civiles se derrumbó", indicaron las fuerzas de seguridad. En desarrollo. FUENTE: AFP

Temas de la nota Israel

Irán