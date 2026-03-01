Ocho personas murieron el domingo en el centro de Israel cuando un edificio se derrumbó por el "impacto directo" de un misil iraní, informaron los servicios de emergencia israelíes.
Al menos ocho muertos por misiles iraníes en el centro de Israel
"Están atendiendo a varias víctimas, entre ellas una niña en estado grave", informaron en un comunicado.
En la zona de Bet Shemesh, los socorristas "confirmaron la muerte de ocho personas", anunció Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, en un comunicado.
Precisó haber evacuado a 28 heridos, dos de ellos en estado grave.
Un anterior balance daba cuenta de seis decesos.
El misil causó "daños importantes (...) y el edificio donde había civiles se derrumbó", indicaron las fuerzas de seguridad.
En desarrollo.
FUENTE: AFP
