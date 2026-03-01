RECIBÍ EL NEWSLETTER

Al menos ocho muertos por misiles iraníes en el centro de Israel

"Están atendiendo a varias víctimas, entre ellas una niña en estado grave", informaron en un comunicado.

Ataque en Tel Aviv. Foto: AFP

Ataque en Tel Aviv. Foto: AFP

Ocho personas murieron el domingo en el centro de Israel cuando un edificio se derrumbó por el "impacto directo" de un misil iraní, informaron los servicios de emergencia israelíes.

En la zona de Bet Shemesh, los socorristas "confirmaron la muerte de ocho personas", anunció Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, en un comunicado.

Precisó haber evacuado a 28 heridos, dos de ellos en estado grave.

Ataques en Teherán. Foto: AFP
Seguí leyendo

Mediador de Omán dice que la puerta de la diplomacia entre EEUU e Irán "sigue abierta"

Un anterior balance daba cuenta de seis decesos.

El misil causó "daños importantes (...) y el edificio donde había civiles se derrumbó", indicaron las fuerzas de seguridad.

En desarrollo.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
MEDIO ORIENTE

Estados Unidos pierde sus primeros militares e Irán multiplica represalias
IMPUTADO POR ABUSO SEXUAL EN MALDONADO

Amenazó desde la cárcel a una menor de edad días antes de ser liberado y volvió a ser imputado con prisión preventiva
MONTEVIDEO

Policía abatió a un delincuente que intentó rapiñarlo en el barrio La Teja

Te puede interesar

Peñarol le ganó a Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Foco UY
FÚTBOL URUGUAYO

Ganó Peñarol en el Gran Parque Central: el aurinegro se llevó el partido con un gol de Matías Arezo
Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central video
Policiales

Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central
Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del reto tecnológico como el centro de la agenda video
cámara de representantes

Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del "reto tecnológico" como el centro de la agenda