Cordón: investigan intento de rapiña y abuso de la víctima, que quedó registrado en una cámara de seguridad

La Policía investiga un intento de rapiña que ocurrió en el barrio Cordón y durante la cual el delincuente también abusó sexualmente de la víctima tocándole su cuerpo.

La situación, que sucedió en las calles Paullier y Chaná, quedó registrada en imágenes de una cámara de seguridad, en las que se puede ver cómo el hombre la aborda de atrás, le toca el cuerpo y posteriormente la arroja al suelo. La víctima contó que el delincuente le dijo “dame todo lo que tengas” y que con una mano le tapaba la boca. y le generó lesiones.