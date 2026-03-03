Rapiña a supermercado de Carrasco Norte quedó registrada en cámara de seguridad que analiza la Policía

El delincuente llegó caminando, solo y armado. Así entró a un supermercado ubicado en Máximo Tajes y Cooper, en Carrasco Norte .

Ingresó encapuchado, con ropa oscura y el arma en la mano, con la que amenazó a la mujer que estaba en la caja y le exigió el dinero.

Según información primaria de la Policía , a la que accedió Subrayado, el delincuente robó unos 5.000 pesos.

Luego de cometer la rapiña se fue caminando, tal como quedó registrado en la cámara de seguridad a la que accedió Subrayado, y que ahora investiga la Policía para dar con el delincuente.

Policía Científica realizó pericias en el lugar en busca de indicios que permitan identificar al rapiñero.