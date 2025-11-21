RECIBÍ EL NEWSLETTER
víctima herida

Copamiento en Pueblo Belén: delincuentes llegaron cuando la víctima tenía casi $60.000 sobre la mesa

El hombre había cobrado parte del dinero y en el momento en que tres delincuentes ingresaban al lugar, él los contaba sobre una mesa. Le hicieron cortes con un cuchillo.

Pueblo Belén está ubicado 90 kilómetros al norte de Salto.

Foto: Intendencia de Salto.

Foto: Intendencia de Salto.

Un hombre fue víctima de un copamiento en su casa de Pueblo Belén en Salto, en la tarde de este jueves. Contaba $57 mil cuando tres delincuentes ingresaron a su vivienda, lo golpearon y le hicieron cortes que produjeron su desmayo.

Los autores escaparon con el dinero y un vecino que vio luego la escena, llamó a la Policía. En primera instancia la víctima fue trasladada a la policlínica local y más tarde derivada al hospital de Salto, donde se encuentra internada.

Los copadores escaparon en una moto: dos de ellos usaban casco, y el tercero, pasamontañas. De momento se encuentran prófugos y la Policía busca dar con sus paraderos.

Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima en Cordón.
Seguí leyendo

Joven argentino fue extraditado e imputado por matar a un venezolano que había conocido en plataforma de citas
Temas de la nota

Lo más visto

video
PAYSANDÚ

Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
el informe de Nubel Cisneros

Viernes con lluvias y tormentas, luego baja la temperatura; el informe de Nubel Cisneros para el fin de semana
LAS PIEDRAS

Un hombre fue enviado a la cárcel por abuso sexual contra su hija por más de 30 años
CERRITO DE LA VICTORIA

Enfrentamiento entre personas en moto y una boca de venta de drogas dejó un hombre baleado

Te puede interesar

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre
DATOS DE 2025

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre
Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima en Cordón.
CRIMEN EN FERNÁNDEZ CRESPO Y CERRO LARGO

Joven argentino fue extraditado e imputado por matar a un venezolano que había conocido en plataforma de citas
Imputaron a la pareja de Luis Fernández Albín, a otra mujer y a un hombre por lavado de activos
NUEVA ERA II

Imputaron a la pareja de Luis Fernández Albín, a otra mujer y a un hombre por lavado de activos

Dejá tu comentario