Copamiento en Pueblo Belén: delincuentes llegaron cuando la víctima tenía casi $60.000 sobre la mesa

Un hombre fue víctima de un copamiento en su casa de Pueblo Belén en Salto, en la tarde de este jueves. Contaba $57 mil cuando tres delincuentes ingresaron a su vivienda, lo golpearon y le hicieron cortes que produjeron su desmayo.

Los autores escaparon con el dinero y un vecino que vio luego la escena, llamó a la Policía. En primera instancia la víctima fue trasladada a la policlínica local y más tarde derivada al hospital de Salto, donde se encuentra internada.

Los copadores escaparon en una moto: dos de ellos usaban casco, y el tercero, pasamontañas. De momento se encuentran prófugos y la Policía busca dar con sus paraderos.

Según los investigadores, estos son de la zona, conocen a la víctima y sabían que iba a cobrar un dinero que acrecentaría sus ahorros.

Pueblo Belén, ubicado 90 kilómetros al norte de la capital departamental, había sido escenario de un copamiento en abril de 2024. Hubo entonces tres personas heridas de bala y los delincuentes escaparon con USD80 mil.

Un copamiento ocurrió también este jueves en San José; allí la víctima fue atada y baleada en una pierna.