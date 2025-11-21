RECIBÍ EL NEWSLETTER
24 MESES DE PRISIÓN

Condenaron a empleada que realizaba transferencias desde cuenta de la empresa hacia la suya y la de su familia

La mujer fue condenada por hurto, estafa y falsificación de documentos; deberá cumplir 24 meses de prisión, en dos etapas: los primeros seis meses en modalidad efectiva y los 18 restantes bajo libertad a prueba.

fiscalía-artigas-condenada

Una mujer fue condenada en Artigas por hurto, estafa y falsificación de documentos; deberá cumplir 24 meses de prisión, en dos etapas: los primeros seis meses en modalidad efectiva y los 18 restantes bajo libertad a prueba.

La investigación comenzó cuando una contadora de un estudio contable de dicho departamento detectó irregularidades en la rendición de cuentas de la empresa.

Según la denuncia, los saldos no coincidían con la documentación presentada y además, se constató que la firma incluida en los documentos no era auténtica.

Aduanas
Seguí leyendo

Aduanas incautó 3.156 muñecas en presunta infracción por un valor superior a los US$ 90.000

A raíz de estas inconsistencias, se solicitaron los movimientos de la cuenta bancaria de la asociación y se descubrió que una mujer que trabajaba en esa empresa realizaba transferencias desde la cuenta institucional hacia su propia cuenta, así como hacia las de su pareja y las de su tío, desde el año 2024.

Sin embargo, esta no fue la única causa que involucró a la mujer ya que también resultó indagada en otro expediente iniciado por su tío, quien denunció que ella utilizaba su cuenta bancaria para solicitar préstamos, adelantos de sueldo y transferir fondos hacia cuentas personales o de otros familiares.

Finalmente, según información divulgada por Fiscalía, la mujer fue condenada tras comprobarse su responsabilidad en esta serie de maniobras ilícitas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PAYSANDÚ

Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo
GIGANTE DEL COMERCIO MUNDIAL

Llegó al puerto de Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo: 336 metros de largo y 14.000 contenedores
el informe de Nubel Cisneros

Viernes con lluvias y tormentas, luego baja la temperatura; el informe de Nubel Cisneros para el fin de semana
CERRITO DE LA VICTORIA

Enfrentamiento entre personas en moto y una boca de venta de drogas dejó un hombre baleado
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos

Te puede interesar

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre video
DATOS DE 2025

Una denuncia por violencia doméstica cada 12 minutos registró el Ministerio del Interior entre enero y octubre
Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima en Cordón.
CRIMEN EN FERNÁNDEZ CRESPO Y CERRO LARGO

Joven argentino fue extraditado e imputado por matar a un venezolano que había conocido en plataforma de citas
Gordo de Fin de Año: cuándo se juega, qué precio tiene el entero y cuál es el valor de los premios
LOTERIAS Y QUINIELAS

Gordo de Fin de Año: cuándo se juega, qué precio tiene el entero y cuál es el valor de los premios

Dejá tu comentario