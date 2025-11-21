Condenaron a empleada que realizaba transferencias desde cuenta de la empresa hacia la suya y la de su familia

Una mujer fue condenada en Artigas por hurto, estafa y falsificación de documentos; deberá cumplir 24 meses de prisión, en dos etapas: los primeros seis meses en modalidad efectiva y los 18 restantes bajo libertad a prueba.

La investigación comenzó cuando una contadora de un estudio contable de dicho departamento detectó irregularidades en la rendición de cuentas de la empresa .

Según la denuncia, los saldos no coincidían con la documentación presentada y además, se constató que la firma incluida en los documentos no era auténtica.

A raíz de estas inconsistencias, se solicitaron los movimientos de la cuenta bancaria de la asociación y se descubrió que una mujer que trabajaba en esa empresa realizaba transferencias desde la cuenta institucional hacia su propia cuenta, así como hacia las de su pareja y las de su tío, desde el año 2024.

Sin embargo, esta no fue la única causa que involucró a la mujer ya que también resultó indagada en otro expediente iniciado por su tío, quien denunció que ella utilizaba su cuenta bancaria para solicitar préstamos, adelantos de sueldo y transferir fondos hacia cuentas personales o de otros familiares.

Finalmente, según información divulgada por Fiscalía, la mujer fue condenada tras comprobarse su responsabilidad en esta serie de maniobras ilícitas.