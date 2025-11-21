RECIBÍ EL NEWSLETTER
Copamiento en San José: delincuentes balearon, ataron y golpearon a la víctima

Los delincuentes le robaron el celular y dinero a la víctima, que logró desatarse y pedir ayuda.

Foto: Subrayado. Archivo.

Tres hombres cometieron un copamiento en una casa ubicada al noroeste de San José de Mayo, en perjuicio de un hombre al que hirieron, le robaron pesos, dólares y el celular.

En la noche de este jueves una persona llamó al 911 indicando que en Camino Guaycurú, cerca del paraje Jesús María, había un hombre al que habían rapiñado y se encontraba visiblemente herido, sobre la calle.

Cuando los policías llegaron al lugar, trasladaron a la víctima a un centro médico. Según relató, tres hombres llegaron en una moto a su casa, ingresaron de forma violenta y lo balearon en una pierna. Luego lo ataron y golpearon.

Señaló que logró liberarse de las ataduras y pidió ayuda a una persona que pasaba por el lugar en un vehículo. Los autores se encuentran prófugos y la investigación fue derivada a la Fiscalía de 2.° turno de San José. En la escena trabajó la Policía Científica.

Este jueves también hubo un copamiento en Pueblo Belén, Salto. Allí a la víctima, que ataron y cortaron con un cuchillo, le robaron casi $60 mil.

