Familiares, amigos, la comunidad religiosa y madres y padres de los alumnos que educaba Lourdes Silva la despidieron este miércoles de mañana, luego de que fuese asesinada en la noche del lunes cuando circulaba en su auto en Puntas de Manga.

Fernando Rodríguez, el coordinador general de Juventud para Cristo, la ONG que administra el CAIF en el que trabajaba Lourdes como educadora recordó cómo era la mujer y dijo que están trabajando con INAU para sobrellevar el duelo.

El martes, fue una jornada de acompañamiento al equipo de trabajo y luego vendrán los contactos con las familias y los niños. A partir del jueves, técnicos de INAU trabajarán en el CAIF. "La fe cristiana nos ayuda a superar esto, la esperanza de la vida, la esperanza de lo que nos enseñó Lourdes siga presente, eso nos ayuda mucho. No nos evita el dolor, pero nos ayuda a tenerla presente y con lindos recuerdos", aseguró.

Lourdes trabajaba con un grupo de 12 a 15 niños de un año con dupla con otra educadora. La noche del homicidio, la mujer venía de estudiar informática. "Una persona con muchas ansias de seguir creciendo, ella permanentemente estaba buscando qué estudiar", afirmó.

Giovana Chaves, de la comunidad de fe de la que era parte Lourdes también la recordó y lamentó su fallecimiento. "Una persona maravillosa, brillaba, era feliz, más allá de que había pasado por un montón de cosas sumamente duras, ella había encontrado la forma de irradiar algo lindo que nos dejó una huella a todos los que estamos participando ahora de su despedida", aseguró. "Ojalá, muchos de nosotros podamos aprender a hacer lo mismo en la vida, a poder brillar a pesar de las circunstancias, como lo hacía ella de una manera tan genuina", agregó.

El Departamento de Homicidios y la Fiscalía continúan en la investigación para dar con los responsables del crimen.