Vecinos se movilizan este martes con cortes intermitentes en el tránsito en Puntas de Manga tras el homicidio de la educadora de un Caif asesinada la pasada noche en Faros y Firmamento.

Una de las vecinas que vive en la zona hace 50 años comentó que falta presencia de las autoridades.

"Los que nos tienen que defender no están y están los que nos atacan. La peor parte de la sociedad está eliminando a la mejor parte, eso es lo que está pasando y le pedimos a las autoridades por favor, presencia y autoridad ejercida, bien ejercida", manifestó.

Seguí leyendo Vecino de la mujer asesinada en Puntas de Manga la definió como "una muchacha de bien, de barrio, trabajadora"

Silvia, vocera de los vecinos, dijo a Subrayado que la primera medida es sensibilizarse como sociedad, pensar qué está pasando y que no sea una muerte más.

"Estamos mostrando civilizadamente una protesta callejera intermitente respetando las reglas para sensibilizar a todo el mundo presente. Creo que la fortaleza más grande que tenemos como comunidad es esa. No somos ajenos a cualquier otra zona. Estamos trabajando con el Ministerio del Interior para que se nos acerque la posibilidad de hacer las denuncias. Se está pidiendo que realmente la Justicia quizás tenga más intervención en esto porque la Policía hace su trabajo, pero después quedamos a expensas de la Justicia", expresó.

La Policía maneja dos hipótesis: una es que se trató de un intento de robo y la otra de que los delincuentes se equivocaron y el ataque era para otra persona.

Consultada sobre las hipótesis, la vecina dijo que todavía no han tenido respuesta de la Justicia porque están en investigación y prefieren esperar al informe oficial.

El caso

La mujer de 54 años fue asesinada en la noche del lunes de un disparo de arma de fuego cuando estaba dentro de un auto en el barrio Puntas de Manga. Otra mujer que estaba con ella fue herida y trasladada a un centro de salud.

Ambas mujeres estaban en el auto cuando llegaron cuatro delincuentes en dos motos. Las autoridades investigan si fue un intento de rapiña o si el ataque estaba dirigido a otro auto de similares características.

La mujer de 54 años falleció cuando llegó trasladada a la policlínica de Capitán Tula. La otra mujer fue derivada luego a una mutualista, con traumatismo de cráneo, pero está fuera de peligro.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía de Montevideo trabajó en el lugar buscando cámaras de vigilancia que aporten información de lo sucedido, al tiempo que relevó toda la escena con personal de Policía Científica.

La víctima de 54 años era educadora del caif Mainumbí, del barrio de Jardines del Hipódromo. Una excompañera y amiga la describió como "excelente persona, cristiana" y contó que hace poco tiempo murió su hijo.