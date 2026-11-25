La Junta Departamental de Montevideo tratará este jueves en sesión, con carácter grave y urgente, un proyecto de decreto que busca prohibir que los taxis operen a través de aplicaciones de transporte como Uber o Cabify.

La iniciativa fue presentada por el edil frenteamplista del MPP, Gonzalo Sánchez, y recoge un reclamo histórico de la Gremial Única del Taxi. El conflicto surge porque, ante la falta de autos disponibles, las plataformas suelen asignar un taxímetro a usuarios que solicitaron un vehículo particular, cobrándoles la tarifa de la aplicación en lugar de la tarifa oficial regulada.

De aprobarse el texto, las plataformas tendrán prohibido intermediar o adjudicar viajes de taxímetros, y los conductores de taxis tampoco podrán aceptar servicios desde esas aplicaciones, bajo pena de sanciones. La medida excluye a los sistemas tradicionales de Radiotaxi y aplicaciones propias del sector que cobren exclusivamente la tarifa oficial. Además, otorga un plazo de noventa días a la Intendencia de Montevideo para su reglamentación.

Desde la oposición, tanto el Partido Colorado como un sector del Partido Nacional ya adelantaron que no acompañarán el proyecto, al advertir que reducirá la oferta de vehículos y provocará una suba abrupta en los precios. El resto de la bancada blanca condiciona su voto a que la comuna habilite rápidamente nuevos permisos de aplicaciones, ya que hoy los taxis representan cerca del 30% de la flota que despachan estas plataformas.

Por su parte, Cabify manifestó su profunda preocupación y anunció que analiza acciones legales, al sostener que la iniciativa vulnera la normativa nacional vigente, restringe la libre competencia y afecta tanto la elección de los pasajeros como los ingresos de miles de taxistas.