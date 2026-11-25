El Ministerio del Interior dio detalles de lo que será el operativo de seguridad para la final de la Copa Libertadores que se juega este sábado en Montevideo. Son 1930 los policías afectados para este operativo.

Los equipos que se enfrentan son Estudiantes de la Plata y Palmeiras. Las autoridades definieron que el punto de encuentro para los parciales del primer equipo sea en las canteras del Parque Rodó, desde donde se los trasladará hasta el Centenario, cerca de las 13:00 horas, que abrirán las puertas. La parcialidad de Palmeiras se encontrará en el Parque Roosevelt y se procederá de la misma manera, "por corredores seguros".

En la zona del estadio Centenario, los hinchas de Palmeiras ingresarán por Av. Italia tanto para la tribuna de cabecera como la Olímpica. En cuanto a Estudiantes, por Navarro hacia la Olímpica y por Cataluña y Ricaldoni para la cabecera, detalló el jefe del Estado Mayor, Yoni Mezquita.

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El director de Seguridad en el Deporte, Juan Silva, contó que llevan trabajando "desde hace mucho tiempo, en cuanto a trabajo de inteligencia, recolección de información, con agencias extranjeras para tratar de tener el mayor respaldo posible a la hora de desplegar a nuestros efectivos sobre el terreno de trabajo".

Parte de esto se trabajó en la Cumbre de Jefes de Policía y directores nacionales que se realizó hace unas semanas, que abarcó a la región, con Mercosur e invitados.

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