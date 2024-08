Convención del Partido Nacional aprobó el programa único de gobierno y proclamó la fórmula Delgado-Ripoll

En su discurso, Ripoll agradeció la confianza y el apoyo de los convencionales. "Pude volver a confiar en la política. Primero, en las personas, en quienes me hicieron, de a poquito, ver que había otra forma de hacer política y que sí había gente que le importaban los que la estaban pasando mal, que le importaban los temas que no son de agenda, que le importaban las mujeres, la discapacidad, la pobreza, los niños", expresó.

Aunque sin nombrarlo, Ripoll apuntó al Frente Amplio. "Hay partidos que no tienen ni una tercera parte de la historia del Partido Nacional, y que se creen que todo nació a partir de que nacieron ellos, y que se creen que la lucha por las mujeres, que la lucha por los más débiles, nació con ellos, y que son los dueños de esas causas, pues sepan que los verdaderos referentes de todas esas causas y esas luchas están en este partido, el Partido Nacional", indicó.

"Los que se dicen reyes de la sensibilidad social, tuvieron 15 años, tuvieron tiempo, tuvieron los recursos económicos y mayoría parlamentaria. Le podrían haber cambiado la vida a la gente que más lo necesitaba, y no lo hicieron, porque lo que querían era el poder por el poder y nada más. Y sin embargo, este gobierno del que dijeron tantas cosas malas, tantas cosas negativas, demostró que cuando hay voluntad, aunque no era el mismo el tiempo y que tampoco eran los mismos los recursos, hicieron mucho más por la gente que lo necesitaba que ellos en 15 años", agregó.

"Voy a ser una compañera incondicional. Para todo lo que me necesite, voy a estar", afirmó. "Me podrán golpear una y otra vez, y atacar una y otra vez, y una y otra vez me voy a levantar. Este nivel de persecución que estoy sufriendo, de acoso, que no lo sufre nadie en la política, de investigar a mi familia, de ver si tengo deudas, de ver qué es lo que hago cada día de mi vida, demuestra los nervios que tienen", aseguró.

Recordó el inicio de las recorridas por Montevideo esta semana y remarcó: "vamos a estar instalados y vamos a ir a cada barrio de Montevideo, porque como los otros no son dueños de las causas sociales, tampoco son dueños de los ciudadanos de un departamento, ni de Campeones ni de Montevideo. Y vamos a dar la batalla, no solo para volver a ser gobierno nacional, le vamos a disputar el departamental también, porque la gente de Montevideo y Canelones lo merece".

"Con nuestro candidato, con el programa, con el equipo y con lo que se hizo en este gobierno, sepan que voy a dejarlo todo, voy a dejar mi alma, mi corazón, todo, para que volvamos a ser gobierno, porque lo merecemos, vamos a volver a ser gobierno", concluyó.