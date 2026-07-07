Un incendio se registró antes de las siete de la mañana en una casa abandonada y en una construcción ubicada al fondo del mismo predio, también abandonada, en Ambrosio Velazco y avenida Rivera, en el límite de los barrios Malvín y Buceo.
Controlan incendio en dos construcciones abandonadas de Malvín; Bomberos investiga las causas
El fuego ocurrió antes de las siete de la mañana en Ambrosio Velazco y avenida Rivera. No hubo lesionados y trabajaron Bomberos y Policía.
Según la información aportada a Subrayado, hubo principio de propagación hacia el techo de una barbacoa lindera, pero fue controlada.
No se reportaron personas lesionadas. En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos y de la Policía.
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El origen del fuego es investigado. Personal de Investigación de Siniestros de Bomberos se encontraba en la mañana realizando pericias para determinar las causas.
Sobre las 9:00 de la mañana aún se observaba una columna de humo en el fondo del predio.
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