Intendente de Canelones habló con Orsi y dijo que el presidente inició ahora la regularización de obras en su casa de Salinas

El intendente de Canelones Francisco Legnani contó que el lunes habló con el presidente Yamandú Orsi tras el informe de radio Carve que daba cuenta de una deuda del mandatario con el Impuesto de Primaria por su casa en Salinas, y obras en la vivienda realizadas años atrás que no fueron regularizadas ante la Dirección Nacional de Catastro, lo que implicaba un valor de la Contribución Inmobiliaria desactualizada.

Sobre las obras no declaradas en Catastro, un asesor de Orsi informó a la radio que se había cumplido con los aportes al BPS por los trabajadores contratados, y que tras el informe periodístico, el presidente le había encargado a una arquitecta regularizar la situación.

El informe señaló que las obras consistían en una piscina y una ampliación de la barbacoa realizadas entre 2018 y 2019, cuando Orsi era intendente de Canelones.

El actual intendente dijo que habló con Orsi al respecto, y que el presidente le dijo que la inspección final del BPS ocurrió en el año 2024, y que ahora iniciaba el trámite de regulación.

“Hablé con Yamandú hoy, después de que salió el informe en radio Carve, lo que me planteó es que fue una serie de obras culminadas en el año 2024, de hecho la inspección final del BPS fue en el 2024, y que estaba iniciando la regularización en Catastro. Eso ingresa por Catastro y luego pasa a la Intendencia, donde efectivamente se regulariza y se comienza a abonar la Contribución correspondiente”, dijo Legnani entrevistado el lunes de tarde en El Observador.

“Yamandú tiene un trámite iniciado ante la Intendencia de Canelones en el año 2008 con la adquisición de su vivienda, eso eran alrededor de 200 metros cuadrados de construcción y luego tiene esta ampliación que es la piscina y una construcción liviana, tipo barbacoa de unos 40 metros más o menos. Una vez culminada la obra, presenta la regularización, que es lo que está haciendo en estos momentos”, detalló Legnani, quien también dijo que la habilitación de obras se puede solicitar antes de hacerlas, aunque eso no es lo que habitualmente pasa: “Previamente se solicita el permiso de construcción que, muchas veces, por el caso de una piscina o construcción liviana, se regulariza después. En general, en el caso de las piscinas y las construcciones livianas se presenta la regularización una vez terminada la obra”.

Ante la consulta de si la piscina y la ampliación de la barbacoa se hicieron entre 2018 y 2019, cuando Orsi era intendente de Canelones, Legnani respondió: “No me voy a basar en el informe periodístico, quiero ver institucionalmente una vez ingresado el trámite. Es muy difícil no hacer una valoración subjetiva pero tengo que ceñirme a una vez que esté ingresado el trámite en la Intendencia, a ver qué es lo que se presenta a regularizar y en función de eso el trámite que sigue en la Intendencia. Pero sí, fue una serie de obras que lo que me manifestaba, culminaron con una inspección del BPS en 2024 y que ahora se estaba presentando a regularizar.

Acerca de si el presidente Orsi debe pagar con retroactividad la Contribución Inmobiliaria actualizada con las obras realizadas en su casa de Salinas, el intendente de Canelones dijo que no: “Se cobra a partir de la regularización, con la diferencia de metros que hay entre el antecedente de esos 200 metros construidos y lo que surja de la declaración jurada en Catastro”.

“En este momento él va a regularizar, por tanto el trámite va a quedar saneado. La otra alternativa era presentar un permiso de construcción previo, que no es lo habitual que ocurre en los casos de las piscinas, generalmente se regularizan después, cuando se regulariza, en este caso el trámite va a quedar saneado a partir de la iniciativa del presidente ante Catastro y luego ante la Intendencia”.