Martes frío y con heladas, luego comienza a subir la temperatura, con máximas de hasta 20º

Nubel Cisneros prevé un martes muy frío, con mínima de 0º, pero el miércoles comienza a subir la temperatura, con mínimas de 9º y máximas en el norte de hasta 20º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde mantendrá condiciones frías a frescas con cielo ligeramente nublado, persistiendo bajas temperaturas en la noche.

El miércoles la mañana estará muy fría con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde comienzan a moderarse las temperaturas generando condiciones templadas en el norte y litoral y frescas en el resto del país con cielo parcialmente nublado.

El jueves se espera una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca a templadas con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche. Martes 7 Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 6º Miércoles 8 Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º Jueves 9 Zona Norte: máxima 20º y mínima 9º Zona Sur: máxima 17º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º

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