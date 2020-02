Congreso del Sunca ovacionó a Vázquez: "Me siento orgulloso de la clase trabajadora"

Durante su alocución volvió a reiterar que se siente orgulloso de la clase trabajadora uruguaya y fue ovacionado por miles de gremialistas.

"En algunos días seguramente podamos hablar con más libertad", dijo el mandatario en alusión al fin de su rol al frente de la Presidencia.

Además destacó la solidaridad del Sunca y dijo que en el extranjero reconocen la fortaleza y solidez de los sindicatos uruguayos.

Desde el gremio, en tanto, le obsequiaron un libro sobre el desaparecido Horacio Gelós Bonilla y una bandera del sindicato.

Este martes, Vázquez fue homenajeado por el PIT-CNT cuando faltan dos semanas para el fin de su segundo gobierno.

La central obrera decidió proponer la instancia para destacar los logros sociales obtenidos en sus dos presidencias.

“Lo primero que pensé cuando me enteré fue que yo no me siento merecedor de este acto”, dijo Vázquez durante el encuentro y finalizó diciendo que él pertenece históricamente a la clase de los trabajadores.