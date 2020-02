"Yo pertenezco a la clase de los trabajadores", dijo Vázquez en el homenaje que le hizo el PIT-CNT

“Lo primero que pensé cuando me enteré fue que yo no me siento merecedor de este acto”, dijo Vázquez al hablar en la sede de la central sindical, repleta en su sala de actos.

El presidente señaló que las reformas llevadas adelante durante sus dos gobiernos fueron “producto de un trabajo en equipo”, y tuvo palabras especiales para “los anónimos” que trabajaron en la resolución de conflictos sindicales durante estos años.

Al respecto el presidente reconoció que hubo “desencuentros” con los sindicatos, pero destacó que “cada cual lo hizo desde su posición” y “con respeto”.

Sobre el final de su breve discurso, Vázquez anunció que iba a decir algo “polémico”. “históricamente yo pertenezco a la clase de los trabajadores”, aseguró y despertó el aplauso de los presentes.

“Me siento profundamente orgulloso de este reconocimiento y profundamente agradecido”, agregó.

VÁZQUEZ Y BATLLE Y ORDÓÑEZ

El secretario general del PIT-CNT Marcelo Abdala fue quien inició el acto de homenaje enumerando algunas de las leyes que aprobadas durante los gobiernos de Vázquez y que beneficiaron a los trabajadores.

En ese sentido mencionó la reinstalación de los Consejos de Salarios, los cambios a la ley de libertad sindical, las ocho horas para el trabajador rural, la regulación del trabajo doméstico, las licencias especiales por maternidad, paternidad y duelo, la negociación colectiva en el sector público, la ley de los “cincuentones”, el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Sistema Nacional de Cuidados.

Abdala aseguró que dentro de algunos años estas reformas impulsadas por Vázquez serán recordadas “como las que hizo José Batlle y Ordóñez”.