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LA NIÑA ERA DE SORIANO

Confirman meningococo en niña de 3 años que murió en el Pereira Rossell y son ocho los casos fatales en el año

El de la niña se había catalogado como un caso "de alta sospecha" por parte de la ministra de Salud Pública y fue confirmado tras resultados de cultivos.

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El Ministerio de Salud Pública confirmó que tenía meningococo la niña de 3 años que murió en agosto en el Hospital Pereira Rossell y que era oriunda de Soriano.

Con este caso, son ocho en total las muertes por esta enfermedad en lo que va del año en Uruguay. La niña es la primera fallecida en el año en la franja de 1 a 4 años, según el boletín epidemiológico del MSP. Los casos fatales se registraron mayoritariamente en 5 a 14 años (3). También hubo el caso de un bebé menor de un año, dos casos mayores de 15 años y uno de más de 65 años.

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En el departamento de Soriano se registraron hasta el momento tres casos de meningococo y este fue el primer fallecimiento. Son 28 las personas que han transitado la enfermedad en todo el país, según datos del boletín de la semana 32 y sumando el de la niña.

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