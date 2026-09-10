Confirman meningococo en niña de 3 años que murió en el Pereira Rossell y son ocho los casos fatales en el año

El Ministerio de Salud Pública confirmó que tenía meningococo la niña de 3 años que murió en agosto en el Hospital Pereira Rossell y que era oriunda de Soriano.

A fines de agosto, la ministra de Salud Pública señaló que era un caso "de alta sospecha" pero faltaban los resultados de los cultivos que le fueron realizados.

Con este caso, son ocho en total las muertes por esta enfermedad en lo que va del año en Uruguay. La niña es la primera fallecida en el año en la franja de 1 a 4 años, según el boletín epidemiológico del MSP. Los casos fatales se registraron mayoritariamente en 5 a 14 años (3). También hubo el caso de un bebé menor de un año, dos casos mayores de 15 años y uno de más de 65 años.

En el departamento de Soriano se registraron hasta el momento tres casos de meningococo y este fue el primer fallecimiento. Son 28 las personas que han transitado la enfermedad en todo el país, según datos del boletín de la semana 32 y sumando el de la niña.

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