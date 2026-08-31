Investigan si muerte de niña de 3 años fue por meningococo; "por ahora, es de alta sospecha", dijo Lustemberg

El Ministerio de Salud Pública (MSP) investiga si la muerte de una niña de 3 años, oriunda de Soriano, fue un caso de meningococo.

"Por ahora, es de alta sospecha, pero hasta que no tengamos la confirmación de los cultivos que se realizaron, no sabemos", indicó la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

La jerarca recordó que los casos de enfermedad meningocócica, en su manifestación como meningitis, así como cualquier fallecimiento, es de notificación obligatoria en las siguientes 24 horas.

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Con respecto a los síntomas, Lustemberg dijo que la enfermedad tiene presentaciones a veces inespecíficas, por lo que la autoridad sanitaria espera por los resultados para confirmar o descartar que la muerte haya sido por meningococo.

Hasta la semana epidemiológica 33 del año, se han detectado 28 casos de la enfermedad meningocócica, con el fallecimiento de siete pacientes. Del total de casos, 12 se dieron en niños hasta 14 años. En más del 80% de los casos el serogrupo predominante es el C.

Por eso, Lustemberg recomendó vacunar a niños y adolescentes de 6 a 15 años contra el meningococo. Desde este lunes, en esa franja etaria es universal y gratuita.