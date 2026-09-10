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Operativo policial

Hallan lomos de burro clandestinos en Malvín Norte: por obras viales, conductores desviaban hacia Boix y Merino y eran rapiñados

La Policía hace un operativo de saturación este jueves de mañana en Malvín Norte. Principalmente en la zona de Boix y Merino, donde hay varias denuncias de rapiñas a conductores.

Fotos: Subrayado. Lomo de burro clandestino en calle Espronceda, zona de Boix y Merino, Malvín Norte.

Fotos: Subrayado. Lomo de burro clandestino en calle Espronceda, zona de Boix y Merino, Malvín Norte.

Foto: Subrayado. Lomo de burro clandestino en Malvín Norte.

Foto: Subrayado. Lomo de burro clandestino en Malvín Norte.

La Policía identificó lomos de burro clandestinos en la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte, y los destruye este jueves de mañana con apoyo de la Intendencia de Montevideo (IMM).

Varias reparticiones de la Policía se desplegaron en la zona debido a denuncias de rapiñas a conductores en el lugar.

La IMM realiza desde el lunes obras viales en la calle Isla de Gaspar y algunos conductores están desviando hacia esa zona, considerada un punto crítico respecto a rapiñas a conductores y arrebatos.

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Uno de los lomos de burro estaba en Espronceda y Calle 4. Eso permitía a los delincuentes aprovechar que los conductores aminoraban la marcha.

Los operativos de este jueves se hacen con personal del GRT, PADO, Tránsito, Seccional 15, Investigaciones de Zona II, URPM II, Unatem y Guardia Republicana.

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