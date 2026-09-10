Hallan lomos de burro clandestinos en Malvín Norte: por obras viales, conductores desviaban hacia Boix y Merino y eran rapiñados

Fotos: Subrayado. Lomo de burro clandestino en calle Espronceda, zona de Boix y Merino, Malvín Norte.

La Policía identificó lomos de burro clandestinos en la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte, y los destruye este jueves de mañana con apoyo de la Intendencia de Montevideo (IMM).

Varias reparticiones de la Policía se desplegaron en la zona debido a denuncias de rapiñas a conductores en el lugar.

La IMM realiza desde el lunes obras viales en la calle Isla de Gaspar y algunos conductores están desviando hacia esa zona, considerada un punto crítico respecto a rapiñas a conductores y arrebatos.

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Desvío en Isla de Gaspar entre Menorca y Rambla Euskal Erría.



Lunes 7/9 al viernes 16/10.



151, 195, 370 (ambos sentidos): Isla de Gaspar, Mallorca, Mataojo a ruta. pic.twitter.com/Mr54nuHpch — Montevideo Transporte (@mvdtransporte) September 7, 2026

Uno de los lomos de burro estaba en Espronceda y Calle 4. Eso permitía a los delincuentes aprovechar que los conductores aminoraban la marcha.

Los operativos de este jueves se hacen con personal del GRT, PADO, Tránsito, Seccional 15, Investigaciones de Zona II, URPM II, Unatem y Guardia Republicana.