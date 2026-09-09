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Nubel Cisneros anunció el ingreso de un pulso de aire polar acompañado de chaparrones

El meteorólogo indicó que el fenómeno se extenderá por dos días y tendrá temperaturas mínimas de 0° a 5° en todo el país.

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El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el sábado ingresa un pulso de aire polar acompañado de chaparrones.

El fenómeno tendrá una duración de dos días, y tendrá temperaturas mínimas de 0° a 5° en todo el país.

"El sábado por efecto del viento, 10° de sensación térmica, asique volvemos al frío", adelantó.

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"Estamos en los últimos días de frío", dijo Nubel Cisneros y anunció ascenso de las temperaturas y lluvias el jueves

En lo que respecta a las temperaturas máximas, se ubicarán entre los 10° y 13° en el sur y este y, de 13° y 16° en el resto del territorio.

"El domingo no habría ningún tipo de eventos, vamos a tener una jornada con temperaturas no demasiado elevadas", indicó.

En la capital la máxima estará en el entorno de los 13°.

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