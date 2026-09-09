El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el sábado ingresa un pulso de aire polar acompañado de chaparrones.
Nubel Cisneros anunció el ingreso de un pulso de aire polar acompañado de chaparrones
El meteorólogo indicó que el fenómeno se extenderá por dos días y tendrá temperaturas mínimas de 0° a 5° en todo el país.
El fenómeno tendrá una duración de dos días, y tendrá temperaturas mínimas de 0° a 5° en todo el país.
"El sábado por efecto del viento, 10° de sensación térmica, asique volvemos al frío", adelantó.
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"Estamos en los últimos días de frío", dijo Nubel Cisneros y anunció ascenso de las temperaturas y lluvias el jueves
En lo que respecta a las temperaturas máximas, se ubicarán entre los 10° y 13° en el sur y este y, de 13° y 16° en el resto del territorio.
"El domingo no habría ningún tipo de eventos, vamos a tener una jornada con temperaturas no demasiado elevadas", indicó.
En la capital la máxima estará en el entorno de los 13°.
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