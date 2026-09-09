Nubel Cisneros anunció el ingreso de un pulso de aire polar acompañado de chaparrones

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el sábado ingresa un pulso de aire polar acompañado de chaparrones.

El fenómeno tendrá una duración de dos días, y tendrá temperaturas mínimas de 0° a 5° en todo el país.

"El sábado por efecto del viento, 10° de sensación térmica, asique volvemos al frío", adelantó.

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En lo que respecta a las temperaturas máximas, se ubicarán entre los 10° y 13° en el sur y este y, de 13° y 16° en el resto del territorio.

"El domingo no habría ningún tipo de eventos, vamos a tener una jornada con temperaturas no demasiado elevadas", indicó.

En la capital la máxima estará en el entorno de los 13°.